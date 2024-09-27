ABD'de Helene korkusu: Florida'ya ulaştı

ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi tarafından "aşırı tehlikeli" olarak sınıflandırılan Helene Kasırgası Florida'ya ulaştı. Hava durumu uzmanları, kasırganın şiddetinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini ve ABD'nin güneydoğusunun büyük bölümünün etkilenebileceği konusunda uyardı.

Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi, 4'üncü kategoride "aşırı tehlikeli" olarak sınıflandırılan "Helene" kasırgasının Türkiye saatiyle 4 sularında Florida'nın Big Bend bölgesindeki Aucilla Nehri'nin başlangıç noktasına ulaştığını bildirdi.

Burası, geçen yıl Helene ile aynı şiddete ulaşan Idalia kasırgasının zarar verdiği yerin yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Floridalılar evlerinin kasırgadan zarar görmemesi için çeşitli önlemler alıyor. Fotoğraf: Gerald Herbert/AP/picture alliance

Can kaybı artabilir

Kasırganın şiddetini gösterdiğini Florida'da bir kişi arabasının üzerinde tabela düştüğü için hayatını kaybettiği, Georgia'da da yine kasırga yüzünden iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, Perşembe gecesi düzenlediği basın toplantısında Floridalıların sabah büyük olasılıkla daha fazla can kaybının yaşandığı bir eyalete uyanacaklarını söyledi. DeSantis, hızı saatte 225 kilometreye ulaşan kasırganın kuzeydoğuya doğru hareket ettiğini söyledi.

1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz

Helene sebebiyle Georgia'nın kuzeyi ve Kuzey Carolina'nın batısına kadar uzanan bölgede kasırga ve sel uyarısı yapıldı. ABD merkezli gözlemleme sitesi poweroutage.us'a göre Florida'da 1 milyondan fazla ev ve iş yeri, Georgia'da da 50 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Florida, Georgia, Alabama, Carolina ve Virgina eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Florida'da yaşayanlar uzun süre evlerinden çıkamama riskine karşı marketlerde uzun sıralar oluşturdu. Fotoğraf: Jefferee Woo/Tampa Bay Times/ZUMA/picture alliance

Ulusal Hava Durumu Servisi Big Bend bölgesi, sosyal medya platformu X'ten şiddetli rüzgar uyarısında bulundu ve bölgede yaşayanların evlerinin en iç tarafında bulunan odasına sığınmalarını ve çömelmelerini tavsiye etti.

Helene Kasırgası kayıt tutulduğu yıllardan bu yana ABD'de meydana gelen en güçlü 14'üncü kasırga olarak kabul ediliyor. Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre Florida'yı vuran en güçlü yedinci kasırga.

Ulusal Kasırga Merkezi Direktörü Michael Brennan, yaptığı video sunumunda fırtınanın oluşturacağı suyun binaları geçip arabaları içerilere doğru itme kapasitesine sahip olduğunu ve kıyı bölgelerinde "atlatılamaz bir senaryonun yaşanacağını" söyledi.

DW, AP, AFP / EÇ, HS

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