ABD ve Rusya nükleer anlaşmayı uzatma konusunda ortaklaştı

ABD ve Rusya iki ülke arasındaki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) anlaşmasının süresini uzattı. Rusya Hükümet Sözcüsü Dimitri Peskov Moskova'da yaptığı açıklamada "Anlaşmanın süresinin uzatılması her iki ülkenin de tüm dünyanın da çıkarına" dedi. Açıklama önesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peskov her iki liderin anlaşmanın süresinin uzatılacağının diplomatik açıklamalarda teyit edilmiş olmasından dolayı memnuniyet ifade ettiğini belirtti.

Mutabakata varılmasının ardından Putin anlaşmanın uzatılmasını öngören yasa tasarısını Duma'nın gündemine getirdi. Rusya Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada da "taraflar arasında anlaşmanın beş yıl süreyle uzatılması konusunda" uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Duma Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutski Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada taslağın Çarşamba günü genel kurul gündemine gelebileceğini söyledi.

Trump yönetimi uzatmaya yanaşmamıştı

Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) uzatılmaması halinde 5 Şubat 2021 tarihinde sona eriyordu. Bu tarihten itibaren ABD ve Rusya'nın nükleer silahlanmasının önünde herhangi bir engel kalmamış olacaktı. 2010 yılında imzalanan anlaşma iki ülke arasında geçerli olan son nükleer silah azaltımı anlaşması olarak kalmıştı. Anlaşma konuşlu stratejik nükleer başlıkların sayısını 1550 ile füze rampa adedini ise 800 ile sınırlandırıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Moskova ve Washington aylar süren müzakerelere karşın anlaşmanın süresinin uzatılması konusunda bir mutabakata varmamıştı. Sonbaharda Putin mevcut anlaşmanın kayıtsız şartsız en az 1 yıl daha uzatılması önerisinde bulunmuş ancak bu öneri Trump yönetimi tarafından reddedilmişti.

Reuters, AFP/EC, JD

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