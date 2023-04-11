ABD ve Filipinler'den 17 bin askerle tatbikat

Tatbikatın Filipinli komutanı Tümgeneral Marvin Licudine açılışta yaptığı konuşmada, tatbikatın en önemli bölümünün bir deniz saldırısı provası olacağını belirtti.
ABD tarafını temsil eden Tümgeneral Eric Austin ise, "Tatbikat, gerçek dünyadaki zorluklara birlikte yanıt vermeye hazır olmamızı sağlayacak" dedi.
Bölgede durum, Pekin'in Tayvan ile Güney Çin Denizi'nde toprak iddiaları nedeniyle bir süredir gergin. Çin'in Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında Tayvan açıklarında gerçekleştirdiği askeri tatbikat bu gerginliği tırmandırdı.
Pekin'den yapılan açıklamada ABD-Filipinler ortak tatbikatı eleştirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflara müdahale edilmemesi gerektiğini belirtirken, Çin'in toprak egemenliği, deniz hakları, genel ve güvenlik çıkarlarının ihlal edilmemesi gerektiği ifade edildi.