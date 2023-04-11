ABD ve Filipinler'den 17 bin askerle tatbikat

Asya Pasifik bölgesinde gerginlik sürerken ABD ve Filipinler orduları tarihlerindeki en kapsamlı askeri tatbikatı başlattı. Üç hafta sürecek tatbikata 17 bin asker katılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Filipinler, Asya-Pasifik bölgesinde yaşanan gerginlik devam ederken, şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikata başladı.

"Balikatan" (Omuz Omuza) adı verilen yıllık tatbikata 17 bini aşkın Filipinli ve Amerikalı asker katılıyor.

Çin'in Tayvan açıklarındaki askeri tatbikatının sona ermesinden bir gün sonra başlayan ABD-Filipinler ortak tatbikatının üç hafta süreceği belirtildi.

Tatbikatın Filipinli komutanı Tümgeneral Marvin Licudine açılışta yaptığı konuşmada, tatbikatın en önemli bölümünün bir deniz saldırısı provası olacağını belirtti.

ABD tarafını temsil eden Tümgeneral Eric Austin ise, "Tatbikat, gerçek dünyadaki zorluklara birlikte yanıt vermeye hazır olmamızı sağlayacak" dedi.

Bölgede durum, Pekin'in Tayvan ile Güney Çin Denizi'nde toprak iddiaları nedeniyle bir süredir gergin. Çin'in Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında Tayvan açıklarında gerçekleştirdiği askeri tatbikat bu gerginliği tırmandırdı.

Pekin'den yapılan açıklamada ABD-Filipinler ortak tatbikatı eleştirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflara müdahale edilmemesi gerektiğini belirtirken, Çin'in toprak egemenliği, deniz hakları, genel ve güvenlik çıkarlarının ihlal edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Reuters / TY,ET

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