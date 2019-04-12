ABD ve Afgan ordusu Taliban'dan daha fazla sivil öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’da 2019'un ilk çeyreğinde ABD ve Afgan ordusunun öldürdüğü sivillerin sayısının, Taliban ve diğer milis grupların yol açtığı sivil ölümleri geçtiğini açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) raporuna göre, 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun saldırılarında 305 sivil hayatını kaybederken, milis güçler 227 sivilin ölümüne neden oldu.

Hükümet ve hükümete destek veren birliklerin saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerinin çoğunun Amerikan hava saldırıları ve karadaki arama çalışmaları sırasında gerçekleştiği kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde toplam 581 sivilin öldüğü ve bin 192 sivilin yaralandığı belirtiliyor.

UNAMA’nın raporunda, bu yılın ilk üç ayında kaydedilen sivil ölümlerinin 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 oranında azaldığına da yer verildi. Geçen yılın aynı döneminde ölen ve yaralanan sivillerin sayısı toplam 2 bin 305 olarak kaydedilirken, bu yıl bu sayının bin 773’e düştüğü kaydedildi.

BM Afganistan Yardım Misyonu'nun verilerine göre geçen yıl Afganistan'da en fazla sivil ölümünün yaşandığı yıl oldu. Bu verilere göre 2018 yılında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti.

AP, AFP, rtr / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe