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Kuzey Kore'nin 4 Ekim günü fırlattığı füzenin izlediği rotanın grafiği
Kuzey Kore'nin 4 Ekim günü fırlattığı füzenin izlediği rotanın grafiğiFotoğraf: Lee Jin-man/AP/picture alliance
PolitikaKuzey Kore

ABD ve AB'den Kuzey Kore'ye balistik füze tepkisi

2 saat önce

Kuzey Kore, 2017 yılından sonra ilk kez Japonya üzerinden bir balistik füze fırlattı. Füze denemesini kınayan ABD, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe saydığını belirtti. AB de Kuzey Kore'yi kınadı.

https://www.dw.com/tr/abd-ve-abden-kuzey-koreye-balistik-f%C3%BCze-tepkisi/a-63325656

Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden balistik füze fırlattığı açıklandı.

Japonya ve Güney Kore'deki yetkililer, füzenin 4 bin 500-4 bin 600 kilometre uzaklığa gittiğini ve bin kilometre irtifaya ulaştığını belirtti. Füze, Pasifik Okyanusu'na düştü.

Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, fırlatılan füzenin, Kuzey Kore'nin şu ana kadar denediği en uzun menzilli füze olduğunu düşündüklerini söyledi.

Japonya, füzeyi düşürmek için herhangi bir girişimde bulunmadığını duyurdu. Ancak Japon hükümeti, vatandaşlarına füze Japonya üzerinden geçerken sığınaklarda saklanmaları yönünde çağrı yaptı.

Kuzey Kore, 2017 yılından beri Japonya üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirmemişti.

Bu; ABD, Güney Kore ve Japonya'nın geçen hafta ortak askeri tatbikat yürüttüğü bölgede son 10 gün içinde gerçekleştirdiği beşinci füze denemesi oldu.

Kuzey Kore'nin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yaptığı balistik füze denemesinin görüntüleri
Kuzey Kore'nin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yaptığı balistik füze denemesinin görüntüleriFotoğraf: Lee Jin-man/AP/picture alliance

ABD ve AB'den kınama

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden balistik füze fırlatmasının "tehlikeli ve pervasız" bir eylem olduğunu belirtti. ABD'li sözcü, bunun, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası güvenlik kaidelerini "küstahça hiçe saydığının" göstergesi olduğunu söyledi.

Söz konusu deneme, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına yaptırım getiren BM Güvenlik Konsey kararlarının ihlali anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Kuzey Kore'nin füze denemesinin "şiddetle kınandığı" açıklandı.

Kuzey Kore'nin füze denemesine Avrupa Birliği'nden (AB) de tepki geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden balistik füze fırlatarak bölgenin güvenliğini kasten tehlikeye atma girişimini şiddetle kınıyorum" dedi. Bunu "gayrimeşru bir saldırganlık ve uluslararası hukukun küstahça ihlali" olarak tanımlayan Michel, AB'nin Japonya ve Güney Kore ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

DW,rtr,dpa/CÖ,EC

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