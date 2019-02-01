ABD ve Çin’den ticari gerilimi azaltma çabası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında bir süredir devam eden ve karşılıklı olarak gümrük vergilerinin artırılmasıyla tırmanan ticari gerilimin ortadan kaldırılması için iki ülke yetkilileri başkent Pekin’de bir araya geliyor. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin bu bağlamda başkan Donald Trump’ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile birlikte, Çinli mevkidaşlarıyla iki günlük görüşmelerde bulunmak için bu ülkeye gitti. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ülke arasındaki görüşmeler önemli, zira ABD Başkanı Trump Çin’e ültimatom vererek, 1 Mart tarihine dek herhangi bir anlaşma sağlanamaması durumunda Çin’den ithal edillen mallara yeni gümrük vergileri koyulacağını belirtmişti. Ancak Trump aynı zamanda ikili görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bu ültimatom tarihinin uzatılabileceğini de dile getirdi.

ABD'nin Pekin'den talepleri

ABD Başkanı Trump, Çin delegasyonunun iki hafta önce Washington’u ziyaretinde, anlaşmayı en üst seviyede sağlamak için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmeyi gündeme getirmiş, daha sonra ise bu görüşmenin 1 Mart’tan önce olmayacağını ifade etmişti. İki ülke arasında yaşanan ticaret krizi nedeniyle son dönemde karşılıklı olarak yürürlüğe konan gümrük vergileri dünya ekonomisini de olumsuz etkiliyor. ABD halihazırda Çin’den ithal edilen malların yarısından fazlasına özel gümrük vergisi getirmiş durumda. Washington bu vergilerin kaldırılması için, Çin pazarının Amerikan şirketlerine daha fazla açılmasını, ABD ticaret açığının azaltılmasını ve "ürün korsanlığı" olarak nitelenen, malların uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Çin’de kopyalanması ile Pekin’in daha sıkı mücadele etmesini talep ediyor.

dpa / ET,EC

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