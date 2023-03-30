ABD vatandaşlarından Rusya'yı terk etmesini istedi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li Moskova muhabiri Evan Gershkovich'in Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına sert tepki gösteren Washington bu ülkede bulunan vatandaşlarına yeni bir çağrı yaparak acilen Rusya'yı terk etmelerini istedi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü John Kirby, Amerikalıların Rusya'da bulunmasının derin bir endişeye neden olduğunu ifade etti.

Kirby, Gershkovich'in gözaltına alınmasını ve hakkındaki iddiaları şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Rusya'nın gazetecilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenleyeceğiyle ilgili herhangi bir uyarı ve işaret almadıklarını söyledi. Kirby, bunu söylemek için erken olduğunu kaydetti.

ABD daha önce Rusya'ya seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarını ikaz etmişti.

Neden gözaltına alındı?

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), 31 yaşındaki ABD vatandaşı Gershkovich'in Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg kentinde gizli bilgi elde etmeye çalışırken gözaltına alındığını belirtti.

FSB, "ABD hükümeti çıkarına casusluk yaptığından şüphelenilen" Wall Street Journal muhabirinin edinmeye çalıştığı bilginin, Rus ordusuna bağlı şirketlerden birinin faaliyetleri konusunda olduğunu bildirdi. FSB, Gershkovich'in Rusya Dışişleri Bakanlığının gazeteci olarak çalışma akreditasyonu verdiği isimler arasında yer aldığını ifade etti.

FSB, Wall Street Journal'in Moskova bürosunda çalışan Gershkovich'in ne zaman gözaltına alındığını duyurmadı.

WSJ: Bir an önce serbest bırakın

WSJ, Gershkovich'in gözaltına alındığının ortaya çıkmasının ardından Reuters haber ajansına gönderdiği yazılı açıklamada, Rusya'dan muhabirlerinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Gershkovich'in güvenliğine ilişkin "derin endişe duyduklarını" belirten WSJ, "Evan ve ailesiyle dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Gershkovich'in, Ukrayna'da Rusya için savaşan paralı askerleri görevlendiren Rus güvenlik şirketi Wagner'le ilgili araştırma yaptığını bildiren Sınır Tanımlayan Gazeteciler (RSF) örgütü de ABD'li gazetecinin gözaltına alınmasının "misilleme gibi göründüğünü" ifade etti.

Rus hükümeti: Suçüstü yakalandı

Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova ise Gershkovich'in, mesleğini "gazetecilikle ilgisi olmayan faaliyetleri" gizlemek için kullandığını ve "suçüstü yakalandığını" iddia etti.

Kremlin de konunun FSB'yi ilgilendirdiğini, ancak Gershkovich'in "suçüstü yakalandığını" bildiklerini belirtti.

Rusya'da casusluk suçu, 20 yıla varan hapis cezaları öngörüyor.

Wall Street Journal gazetesinde Rusya ve Ukrayna ile ilgili haberler yapan Gershkovich'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan son haberi, Batı'nın uyguladığı yaptırımların etkisiyle kötüye giden Rus ekonomisi üzerineydi.

Sovyetler Birliği'nden ABD'ye göç eden bir aileden geldiği için Rusça da bilen Gershkovich, WSJ'den önce Moskova'da AFP haber ajansı muhabiri olarak çalışıyordu. Daha önce ise İngilizce yayın yapan The Moscow Times haber sitesi için muhabirlik yapıyordu.

DW,dpa/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?