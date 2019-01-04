 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı′ndan Suriye′ye uyarı | DÜNYA | DW | 05.01.2019

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DÜNYA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Suriye'ye uyarı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Suriye rejimine, Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi kararını kimyasal silah kullanımı için bir davet olarak görmeme uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Suriye hükümetini uyardı. Bolton, Şam'ın Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi kararını kimyasal silah kullanımı için bir davet olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Uçağı İsrail'in Tel Aviv kentine inmeden hemen önce gazetecilere bir demeç veren Bolton "Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı olmasıyla ilgili ABD'nin tutumunda kesinlikle bir değişiklik yok ve herhangi bir kimyasal silah kullanımının çok sert bir yanıtla karşılaşacağı konusundaki tutumumuzda da -ki bunu daha önce iki kez yaptık- hiç bir değişiklik yok" şeklinde konuştu. Bolton "Dolayısıyla rejim, Esad rejimi bu konuda bir yanılsamaya kapılmamalı" dedi.

Bolton "Biz çekilmenin nasıl gerçekleşeceğini ve durumu ayrıntılı şekilde değerlendirirken, Esad rejiminin kitlesel imha silahları kullanmak için bu durmu muhalif pozisyonumuzda bir eksilme olarak değerlendirmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye’deki ABD birliklerinin çekilme planının henüz bir takvime bağlanmadığını söyledi. (05.01.2019)

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından da bölgedeki Kürtlere desteğin süreceğini söyledi. Trump'ın Türkiye'ye Suriye'de bir tampon bölge oluşturma güvencesi de verdiği belirtildi. (02.01.2019)

Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, "Benim yaptığımı başkası yapsa ulusal kahraman olurdu" dedi. (31.12.2018)

ABD Başkanı Donald Trump geçen aralık ayında Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını söylemiş, Trump'ın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı bildirilmişti. Son olarak ise Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye’deki ABD birliklerinin çekilme planının henüz bir takvime bağlanmadığını söylemişti.

John Bolton'un Ortadoğu turu kapsamında gelecek hafta Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Türkiye ziyareti sırasında Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.

Reuters,BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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