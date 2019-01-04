ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Suriye'ye uyarı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Suriye hükümetini uyardı. Bolton, Şam'ın Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi kararını kimyasal silah kullanımı için bir davet olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Uçağı İsrail'in Tel Aviv kentine inmeden hemen önce gazetecilere bir demeç veren Bolton "Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı olmasıyla ilgili ABD'nin tutumunda kesinlikle bir değişiklik yok ve herhangi bir kimyasal silah kullanımının çok sert bir yanıtla karşılaşacağı konusundaki tutumumuzda da -ki bunu daha önce iki kez yaptık- hiç bir değişiklik yok" şeklinde konuştu. Bolton "Dolayısıyla rejim, Esad rejimi bu konuda bir yanılsamaya kapılmamalı" dedi.

Bolton "Biz çekilmenin nasıl gerçekleşeceğini ve durumu ayrıntılı şekilde değerlendirirken, Esad rejiminin kitlesel imha silahları kullanmak için bu durmu muhalif pozisyonumuzda bir eksilme olarak değerlendirmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen aralık ayında Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını söylemiş, Trump'ın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı bildirilmişti. Son olarak ise Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye’deki ABD birliklerinin çekilme planının henüz bir takvime bağlanmadığını söylemişti.

John Bolton'un Ortadoğu turu kapsamında gelecek hafta Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Türkiye ziyareti sırasında Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.

Reuters,BW/EC

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