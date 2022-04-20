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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby
John KirbyFotoğraf: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

ABD: Ukrayna’nın elinde şu an daha fazla uçak var

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın iki hafta öncesine göre şu an daha fazla savaş uçağına sahip olduğunu duyurdu. Ancak Pentagon, söz konusu uçaklara dair detaylı bilgi vermedi.

https://www.dw.com/tr/abd-ukraynan%C4%B1n-elinde-%C5%9Fu-an-daha-fazla-u%C3%A7ak-var/a-61518829

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın elinde "iki hafta öncesine göre" daha fazla savaş uçağı bulunduğunu belirtti. Kirby, Salı günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, "Onların (Ukrayna) eline ek uçaklar ve uçak parçaları geçti" bilgisini aktaran Kirby, sözünü ettiği bu askeri teçhizatların türü ya da tipine dair detay vermedi.

John Kirby, söz konusu uçak parçalarının ve teçhizatın, "bu uçak türleri ile deneyimi olan ülkeler tarafından gönderildiğini" ve ABD'nin sadece "bazı ek yedek parçaların nakliyesinde yardımcı olduğunu" bildirdi. Kirby, ülkesinin Ukrayna'ya bütün halinde bir uçak taşımadığını da vurguladı.

Zelenskiy'nin NATO'dan uçak talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir süre önce, kendilerine göre üstün olan Rus Hava Kuvvetleri'ne karşı koyabilmek için NATO'dan savaş uçağı talep etmişti. Bunun üzerine siyasi ve askeri çevrelerde, Ukraynalı pilotların eğitimini aldığı Sovyet yapımı MiG-29 tipi savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi gündeme gelmişti. Şu an NATO'ya üye olan çok sayıda Doğu Avrupa ülkesinin envanterinde MiG-29 savaş uçakları bulunuyor.

Polonya, geçen Mart ayı başında kendi hava kuvvetleri bünyesindeki MiG'leri, Almanya'daki ABD askeri üssü Ramstein'a götürme ve oradan da Ukrayna'ya teslim etme önerisi getirmiş, ancak bu teklif ABD tarafından, Rusya'nın böylesi bir hamleyi gerginliği artırıcı bir adım olarak değerlendirebileceği ve riskli olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti.

 

AFP / ET,EC

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