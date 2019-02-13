 ABD Temsilciler Meclisi′nden Yemen hamlesi | DÜNYA | DW | 14.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD Temsilciler Meclisi'nden Yemen hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen desteğin kesilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Başkan Trump'ın tasarıyı veto edeceği öne sürülüyor.

default

Temsilciler Meclisi'nin ardından tasarı Senato'da oylanacak

ABD Kongesi'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi, Washington yönetiminin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı 177 ret oyuna karşı 248 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi 18 Meclis üyesi de tasarıya destek verdi. 

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Senato'da da kabul edilmesi halinde Başkan Donald Trump'ın tasarıyı veto edeceği ifade ediliyor. Trump bugüne kadar herhangi bir tasarıya karşı veto yetkisini kullanmamıştı. Tasarının 30 gün içerisinde Senato'ya gelmesi bekleniyor.

Tasarıda, ABD yönetiminin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarına verilen desteğin sonlandırılmasını öngörüyor. Tasarı bundan sonra Yemen iç savaşı konusunda Riyad'a sağlanacak herhangi bir destek için Kongre onayı alınmasını gerekli kılıyor.

Jemen Zerstörte Häuser und Straßen in Sanaa

Hava saldırıları Yemen'de büyük bir insani krize neden oluyor

"Savaştaki rolümüz utanç verici"

Tasarıya destek veren Demokrat üyelerden Barbara Lee, "Dünyadaki en büyük insani krizin ortaya çıkmasına ve giderek kötüleşmesine neden olduk. Bu savaştaki rolümüz açıkça utanç verici" diye konuştu.

Tasarıya karşı konuşan Cumhuriyetçi üyeler ise, tasarının yersiz olduğunu çünkü ABD'nin çatışmalarda yer almadığını operasyonlara katılan uçaklara yakıt nakliyesi yaptığını savundu. Cumhuriyetçiler ayrıca tasarının Washington'ın bölge ilişkilerine zarar vereceğini ayrıca aşırılıkla mücadelede elini zayıflatacağını ileri sürdü.

Tasarı Yemen'deki insani krizi engellemek ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan yönetimine güçlü bir mesaj vermek amacıyla iki hafta önce Kongre'nin gündemine gelmişti.

Riyad öncülüğünde kurulan koalisyona silah ve istihbarat desteği veren Batılı ülkeler, Kaşıkçı cinayetinin ardından Yemen’deki savaşın bitirilmesi için bir süredir baskı yapıyordu. İç savaşta Suudi Arabistan, İran destekli Husi isyancılarına karşı merkezi hükümeti destekliyor. 2015'ten bu yana devam eden savaşta BM verilene göre 10 binden fazla insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan açlık ve salgın hastalık tehlikesi altında.

rtr/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yemen'de yaklaşık 4 milyon kişiyi doyuracak yardım çürüyor

Birleşmiş Milletler yetkilileri Hudeyde'de depolanan tahıllara 5 aydır erişim sağlanamadığını açıkladı. 3.7 milyon kişiyi bir ay boyunca doyurmaya yetecek gıda yardımı çürüme tehidi altında. (11.02.2019)  

Af Örgütü: BAE Yemen'de silah dağıtıyor

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Batılı ülkelerden satın aldığı silahları Yemen’de “kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen milis kuvvetlerine” dağıtmakla suçladı. (06.02.2019)  

Yemen'de ateşkes için BM gemisinde müzakere

Yemen'de savaşan taraflar Hudeyde'deki bir BM gemisinde bir araya geldi. Tarafların geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına yönelik adımları ele aldıkları belirtildi. (03.02.2019)  

Benzer içerik

Flaggen Saudi Arabien, Europa, Deutschland.

Suudi Arabistan AB'nin kara listesine dahil edildi 13.02.2019

AB Komisyonu, kimi üyelerin itirazlarına rağmen kara para aklamayla mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine Suudi Arabistan’ı da ekledi. Komisyon, ABD ve Rusya’yı da yakından takip edeceğini açıkladı.

Yemen Aden zerstörte Gebäude

Af Örgütü: BAE Yemen'de silah dağıtıyor 06.02.2019

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Batılı ülkelerden satın aldığı silahları Yemen’de “kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen milis kuvvetlerine” dağıtmakla suçladı.

Belgien Europäische Kommission in Brüssel

Suudi Arabistan "kara listeye" alınacak iddiası 25.01.2019

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu’nun gündemine gelen bir tasarıda, Suudi Arabistan’ın AB‘ye tehdit teşkil eden 16 ülkenin bulunduğu listeye dahil edileceği öne sürüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Telegram Messenger blockiert (picture-alliance/AA/S. Karacan )

Rusya küresel internet ağıyla bağlantısını kesmeye hazırlanıyor

Rusya’da ülkenin kendi internet ağını kurmasını öngören yasa tasarısı Duma’dan ilk onayı aldı. İnsan hakları örgütleri tasarının internet sansürünün genişletilmesi yönünde atılan bir adım olduğunu savunuyor.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  