ABD Temsilciler Meclisi'nden Yemen hamlesi

ABD Kongesi'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi, Washington yönetiminin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı 177 ret oyuna karşı 248 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi 18 Meclis üyesi de tasarıya destek verdi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Senato'da da kabul edilmesi halinde Başkan Donald Trump'ın tasarıyı veto edeceği ifade ediliyor. Trump bugüne kadar herhangi bir tasarıya karşı veto yetkisini kullanmamıştı. Tasarının 30 gün içerisinde Senato'ya gelmesi bekleniyor.

Tasarıda, ABD yönetiminin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarına verilen desteğin sonlandırılmasını öngörüyor. Tasarı bundan sonra Yemen iç savaşı konusunda Riyad'a sağlanacak herhangi bir destek için Kongre onayı alınmasını gerekli kılıyor.

Hava saldırıları Yemen'de büyük bir insani krize neden oluyor

"Savaştaki rolümüz utanç verici"

Tasarıya destek veren Demokrat üyelerden Barbara Lee, "Dünyadaki en büyük insani krizin ortaya çıkmasına ve giderek kötüleşmesine neden olduk. Bu savaştaki rolümüz açıkça utanç verici" diye konuştu.

Tasarıya karşı konuşan Cumhuriyetçi üyeler ise, tasarının yersiz olduğunu çünkü ABD'nin çatışmalarda yer almadığını operasyonlara katılan uçaklara yakıt nakliyesi yaptığını savundu. Cumhuriyetçiler ayrıca tasarının Washington'ın bölge ilişkilerine zarar vereceğini ayrıca aşırılıkla mücadelede elini zayıflatacağını ileri sürdü.

Tasarı Yemen'deki insani krizi engellemek ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan yönetimine güçlü bir mesaj vermek amacıyla iki hafta önce Kongre'nin gündemine gelmişti.

Riyad öncülüğünde kurulan koalisyona silah ve istihbarat desteği veren Batılı ülkeler, Kaşıkçı cinayetinin ardından Yemen’deki savaşın bitirilmesi için bir süredir baskı yapıyordu. İç savaşta Suudi Arabistan, İran destekli Husi isyancılarına karşı merkezi hükümeti destekliyor. 2015'ten bu yana devam eden savaşta BM verilene göre 10 binden fazla insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan açlık ve salgın hastalık tehlikesi altında.

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