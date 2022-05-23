ABD, Tayvan'a askeri destek sözünü yineledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), olası bir Çin istilasında Tayvan'a askeri destekte bulunma taahhüdünü yineledi. ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile yaptığı görüşmede, Çin'in "tehlikeli bir oyun" oynadığını belirterek, "Bu (Tayvan'a verilen askeri destek güvencesi) bizim bir taahhüdümüzdür" diye konuştu.

ABD'nin "tek Çin politikasını" desteklediklerini belirten Biden, ancak bu desteğin Tayvan'ı zorla ele geçirme fikrini kapsamadığını dile getirdi. "Bu uygun değil" diye konuşan Biden, Ekim ayında Çin'in olası bir saldırısına karşı Tayvan'a askeri destek sözü vermişti. Pekin'in Biden'ın açıklamasına yönelik tepkisi ise sert olmuştu.

Çin'in tepkilerine rağmen Biden'in Tayvan'a askeri destek açıklamalarını sürdürmesi, ABD'nin Tayvan'a yönelik mevcut politikasında bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Politikamız değişmedi" ifadeleri kullanıldı.

Tayvan, 1949'da komünistlerin iç savaşı kazanmalarının ardından Çin'den kopmuştu. Pekin ise Tayvan'ı yeniden ülke sınırları içine dahil etmek istiyor. Çin bunun için gerektiğinde askeri güç kullanılacağının da sinyallerini veriyor.

Çin'in Tayvan'ı istila etmesinin "tüm bölgeyi karıştıracağı ve Ukrayna'dakine benzer bir eylemin ortaya çıkacağını" söyleyen Başkan Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki barbarlığından dolayı bir bedel ödemesi Çin'e de bir sinyal olacağı için önemli" diye konuştu.

Konunun salt Ukrayna olmadığının da altını çizen Biden, Çin'in Batı'nın Rusya üzerindeki baskısının azalıp azalmadığını da izlediğini savundu.

Biden, Çin'in Tayvan'a saldıracağına ihtimal vermediğini ancak bunun "Dünyanın, Çin'e olası bir istilanın bedelini ödeyeceğini açıkça göstermesine bağlı" olduğunu vurguladı.

Asya kıtasında resmi temaslarda bulunan Biden, Güney Kore'den sonra Japonya'ya geçti.

ABD, rakip ülke Çin'in ekonomik ve askeri alanlardaki yükselişi nedeniyle uzun bir süredir Asya ile yakından ilgileniyor. Zira Çin'in ekonomik ve teknolojik gelişmesi ABD'nin bölgedeki on yıllardır süren egemenliğini sarsıntıya uğratıyor. Son zamanlarda dış ve güvenlik politikalarında Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Ukrayna'ya ağırlık vermek zorunda kalan ABD, bu ziyaretle bölgenin ABD için stratejik önemine vurgu yapmış oldu.

AFP/TY,JD