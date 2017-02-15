ABD Taliban ile görüşmeler yapacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ağustos ayı sonunda Afganistan'dan çekilmesinin ardından ilk kez Taliban ile doğrudan görüşmelerde bulunacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Cumartesi ve Pazar günleri Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın üst düzey temsilcileri ile görüşeceğini belirtti. Sözcü diğer yandan, bu görüşmenin ABD'nin Afganistan'daki Taliban hükümetini tanıyacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

"Taliban'ın izleyeceği tutum ile meşruiyetini hak etmesi gerektiği görüşünde" olduklarını tekrarlayan sözcü, "Taliban'ın kadınlar ve kızlar dahil bütün Afganların haklarına saygı duymasında ve geniş destek alan kapsayıcı bir hükümet kurmasında ısrarcı olacağız" şeklinde konuştu.

Afganistan'ın ciddi bir ekonomik çöküş ve muhtemel bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Taliban'ın yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere sivil toplum örgütlerinin girişine izin vermesi konusunda da ısrarcı olacaklarını söyledi.

ABD tarafından verilen bilgilere göre, görüşmedeki önemli gündem maddelerinden biri de halen Afganistan'da bulunan ABD vatandaşları ile Batılı ülkeler için çalışmış olan Afganların ülkeden ayrılabilmesi olacak.

Pragmatik görüşmeler

ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için Taliban ile "pragmatik" görüşmeler yapılacağına işaret eden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin veya müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmek isteyen teröristlere Afganistan topraklarını kullandırmayacakları yönünde Taliban'ın verdiği taahhüdün de hatırlatılacağını ifade etti.

General Kenneth Frank McKenzie

Afganistan'daki NATO birliklerinin çekilmesinin ardından Taliban Ağustos ayı ortasında ülkede iktidarı ele geçirmişti. ABD birliklerinin çekilmesi ise Ağustos ayı sonunda tamamlanmıştı. Taliban kurduğu geçici hükümetin uluslararası düzeyde tanınması için çaba gösteriyor.

ABD Taliban hükümetini tanımamakla birlikte Afganistan'dan Batılı ülkelerin vatandaşlarının ve bu ülkeler için çalışmış olan Afganların tahliye edilebilmesi için Taliban ile teması sürdürmüştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, ABD güçlerinin tahliyeler için Kabil'deki havalimanın kontrolünü sağladığı dönemde Taliban temsilcileri ile bir araya gelmişti. ABD, Taliban'ın ABD vatandaşlarının tahliyesinde şimdiye kadar büyük ölçüde iş birliği yaptığını belirtiyor.

AFP,dpa / JD,ET

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