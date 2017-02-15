 ABD: Taliban′ın zaferi önlenemez değil | DÜNYA | DW | 26.07.2021

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DÜNYA

ABD: Taliban'ın zaferi önlenemez değil

ABD, Afganistan’da Taliban'a karşı hava saldırılarını yoğunlaştırdığını belirterek Afgan hükümet güçlerine hava desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Orgeneral Kenneth McKenzie

Orgeneral Kenneth McKenzie

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth "Frank" McKenzie "ABD, Afgan güçlerini desteklemek için son günlerde hava saldırılarını artırdı ve Taliban'ın saldırılarını sürdürmesi halinde bu düzeyi artırılmış desteği gelecek haftalarda da sürdürmeye hazırız" dedi.

McKenzie başkent Kabil'de yaptığı açıklamada hava desteğinin ABD'nin askeri misyonunun sona ereceği 31 Ağustos tarihinden sonra da devam edip etmeyeceği konusunda ise bir bilgi vermedi.

"Afganistan hükümeti şiddetli bir testle karşı karşıya. Taliban, harekatının önlenemez olduğu duygusu yaratmaya çalışıyor" diyen McKenzie Taliban'ın zaferinin önlenemez olmadığını söyledi. ABD'li komutan siyasi bir çözüm imkanının da sürdüğünü belirtti.

Afgan hükümeti ile Taliban temsilcileri son haftalarda barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi ancak diplomatlar Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde çok az bir ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

Taliban ABD ve NATO askerlerinin ülkeden çekilmesiyle birlikte kontrolü altında bulunan toprakları genişletmeye başladı. Afganistan ordusu, güçlerini Kabil gibi kritik bölgelerin, kentlerin, sınır geçişlerinin ve altyapının korunması için yoğunlaştırmış durumda.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Afgan güvenlik güçlerinin kaybedilen toprakların geri alınmasındansa ilk iş olarak Taliban'ın ilerleyişini yavaşlatmak zorunda olduğunu söyledi.

McKenzie de Kurban Bayramı nedeniyle harekatına ara veren Taliban'ın bayram sonrasında nüfusun yoğun olduğu kent merkezlerine saldırılara başlamasının mümkün olduğunu söyledi.

Reuters / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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