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Fotoğraf: Patrick Semansky/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

ABD: Türkiye'nin tutumunu netleştirmeye çalışıyoruz

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklaması başkentleri karıştırdı. ABD durumu netleştirmeye çalıştıklarını belirtirken İsveç'ten Erdoğan'a imalı yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO üyeliği için başvurmaya hazırlanan Finlandiya ve İsveç ile ilgili açıklamaları Batılı ülkelerde tedirginliğe yol açtı. Erdoğan, iki ülkeyi terör örgütlerine destek vermekle suçlayarak "terör örgütlerinin misafirhanesi" benzetmesini yapmış ve üyelik konusuna olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir soruya cevaben "Türkiye'nin tutumunu netleştirmeye çalıştıklarını" söyledi. AFP ajansına konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de ABD ve Türkiye dışişleri bakanları Antony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu haftasonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısına katılacağına işaret ederek Erdoğan'ın ifadelerini netleştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka HaavistoFotoğraf: Olivier Hoslet/AFP

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried de Blinken'ın Avrupa ziyareti öncesinde "ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteğin sürdüğü" vurgusu yaptı. Donfried, İttifak'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında hiç olmadığı kadar birlik içinde bulunduğuna inandıklarını söyledi. Türkiye ile İsveç'in NATO bağlamında şimdiye kadar etkin bir iş birliği yürüttüklerini belirten Donfried, konuyu Berlin'de Türkiye ile görüşmeyi planladıklarını kaydetti. 

İsveç'ten "Türkiye'nin çıkarına olmaz" mesajı

Erdoğan'ın sözleri Finlandiya ve İsveç'te de yankı buldu. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto , Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir soruya "Bu tür süreçlerde biraz sabır gerekir. Bunlar bir günde gerçekleşmez. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret. Süreçleri adım adım yürütmemiz lazım" diye konuştu. Haavisto, konuyu Berlin'deki NATO toplantısında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşme fırsatı olabileceğini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması halinde İttfak'ın tüm üyelerinden destek görmek isteyeceğini belirtti. Linde, Türkiye'nin tavrı konusunda ise "İsveç ve Finlandiya'nın, önemli üye devletlerin 'son derece güçlü' desteğine sahip olduğunu ve bu ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmenin Türkiye'nin çıkarına olacağını" söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde
İsveç Dışişleri Bakanı Ann LindeFotoğraf: The Government Offices of Sweden/Kristian Pohl

Biden İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüştü

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, üç liderin "Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşla ilgili derin endişeyi paylaştığı" belirtilerek "Cumhurbaşkanı Niinisto Biden'a, Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda ABD'den gelen gerekli desteği derin şükranla karşıladığını dile getirdi" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın "NATO'nun açık kapı politikasına ve Finlandiya ile İsveç'in kendi gelecekleri, dış politikaları ve güvenlikleriyle ilgili karar verme haklarına verdiği desteğe vurgu yaptığı" kaydedildi.

Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor.

AFP,AP,rtr/BK,TY

 

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