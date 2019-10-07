 ABD Türkiye′nin Suriye′deki operasyonuna destek vermeyecek | DÜNYA | DW | 07.10.2019

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DÜNYA

ABD Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna destek vermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonla görüştü. Beyaz Saray ABD’nin bölgeden çekileceğini ve tutuklu IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye'de olacağını açıkladı.

Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

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ABD'nin, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi konusunda kendilerini oyaladığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem havadan hem de karadan bölgeye operasyon başlatabileceğini açıkladı. (05.10.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin dediği noktaya geldiğini, ancak çevresindekilerin talimatlara uymadığını ifade etti. (06.10.2019)

Ankara‘nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki bölgeye yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Görüşme sonrası Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir planladığı operasyon için yakın zamanda harekete gececeği ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağı ve desteklemeyeceği belirtildi.

"IŞİD'i yenen ABD kuvvetlerinin artık bölgede olmayacağı" ifadesi kullanılan açıklamada ayrıca son iki yıl içerisinde bölgede yakalanan tüm IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye'de olacağı belirtildi. Kürt YPG güçlerinin elinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu on binlerce IŞİD üyesi bulunuyor. 

Cumhurbaşkanlığının konuya yönelik açıklamasında ise Erdoğan'ın "PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüş koşullarının sağlanması için güvenli bölgenin şart olduğunu" dile getirdiği belirtildi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığı'nın internet sitesinde yapılmış olan açıklamaya göre, iki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüdeki ay Washington'da bir araya gelecek.

Kalın: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pazartesi günü Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Türkiye'nin düzenleyeceği operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik olmadığını belirtti. Kalın açıklamasında "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadesini kullandı. 
 

DW,dpa,MY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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