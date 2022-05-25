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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned PriceFotoğraf: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD: Suriye'ye operasyon bölgesel istikrarı zayıflatır

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleme planlarından "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/abd-suriyeye-operasyon-b%C3%B6lgesel-istikrar%C4%B1-zay%C4%B1flat%C4%B1r/a-61922877

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleme planlarından endişe duyduğunu belirterek, böyle bir adımın bölgede istikrarı zayıflatacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Suriye'nin kuzeyinde artan olası askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkilerine ilişkin rapor ve tartışmalardan derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneydeki sınırlarına ilişkin güvenlik endişelerinin farkında olduklarını belirten Price, "Ancak herhangi yeni bir operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesini riske atar" şeklinde konuştu.

ABD'nin Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonların durdurulması dahil Ekim 2019'da varılan anlaşmaya uymasını beklediğini ifade eden Price, "Herhangi bir gerginliğin tırmandırılmasını kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceğine işaret ederek, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında konuyla ilgili kararların alınacağını da sözlerine eklemişti.

Reuters / JD, ET

 

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