ABD Suriye konusunda soru işaretlerini gideremedi

ABD'nin Suriye'den çekilme planları, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen bir özel toplantıda ele alındı. IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun çekirdek grubunu oluşturan ülke temsilcilerinin katıldığı toplantıda ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, çekilme planı ile ilgili kuşku ve soru işaretlerini gideremediği bildirildi.

Reuters haber ajansı toplantıya katılan bir diplomatın, "Ne çekilme konusunda somut bir takvim ne de Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasındaki soruna bir çözüm sunuldu" ifadesine yer verdi. ABD'nin planlarına netlik kazandıramamasının diğer ülkeler arasında huzursuzluk yarattığı ve "müttefiklerin kuşkularını, bu tür toplantılarda alışık olunmadığı kadar açık ve net ifade ettiği" belirtildi.

"Hâlâ anlamaya çalışıyoruz"

Reuters'a konuşan üst düzey bir Avrupalı diplomat da "ABD'nin Suriye'den çekilmeyi ne şekilde planladığını hala anlamaya çalıştıklarını" belirterek "Şu ana kadar netlik kazanan birşey olduğunu sanmıyorum. Hedefimiz bu çekilme işini mümkün olduğunca erteletebilmek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayında sürpriz bir şekilde Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceğini açıklaması hem Washington'da hem de Batılı müttefikler arasında kuşku yaratmış, Savunma Bakanı Jim Mattis istifasını sunmuştu. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Patrick Shanahan Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürütüyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen.

"ABD'den sonra kimse Suriye'de kalmak istemiyor"

Shanahan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ABD'nin IŞİD'i "Ortadoğu ve ötesinde" tamamen mağlup etme davasına bağlılığını sürdürdüğünü ve bu hedef doğrultusunda müttefiklerini desteklemeye devam edeceğini söyledi. IŞİD'den arta kalanlara karşı mücadelede "yerel partnerlere" desteğin de süreceğini belirten Shanahan bunun nasıl yapılacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.

Associated Press haber ajansına konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi Shanahan'ın toplantıda Suriye'den çekilme takvimi ile ilgili konuşmadığını, koalisyon üyesi diğer ülkelerin de bunun geri çevirilemez bir karar olduğunun bilinciyle konuyu gündeme getirmediğini belirtti. Yetkili, toplantının odak noktasında çekilme takviminden ziyade, çekilme sonrasında bir güvenlik boşluğu oluşmasının önlenmesi tartışmalarının yer aldığını kaydetti. Pentagon yetkilisi, hiçbir ülkenin ABD çekildikten sonra Suriye'de sahada asker bulundurmak istemediğini belirterek, bunun Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında çatışma çıkması endişesini artırdığını söyledi.

AFP haber ajansı da bir Fransız hükümet yetkilisinin, "Amerikalılar olmadan Suriye'de sahada Fransız askerlerinin bulundurulması hiçbir şekilde söz konusu olamaz" şeklindeki sözlerini aktardı.

"Güvenli bölge için 20 bin asker gerekir"

ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladığı, ancak kimin nasıl kuracağı netlik kazanmayan güvenli bölge de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Münih'teki toplantıya katılan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan iki gün önce yaptığı açıklamada güvenli bölgede "gözlemci birlikler" konuşlandırılmasını gündeme getirmiş, IŞİD'le mücadele koalisyonunun bu görevi üstlenmede bir seçenek olabileceğini söylemişti. Shanahan'ın bu önerisinin, "bir yandan Türkiye'nin YPG'ye olası operasyonunun engellenmesi, diğer yandan da radikal İslamcıların olası saldırılarının önlenmesi" hedefini güttüğü değerlendirilmişti.

AFPye konuşan bir Avrupalı askeri yetkili, planlanan güvenli bölge konusunda, "400 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde bir bölgenin güvenliğini sağlayabilmek için yaklaşık 20 bin asker gerekir" ifadesini kullandı.

AFP,rtr,dpa/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe