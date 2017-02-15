ABD, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianameyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, kendi girişimleri sonucu 19 Haziran’da Avusturya’da gözaltına alınan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında 28 Nisan tarihinde hazırlanan iddianamenin gizliliğini kaldırdı.

Türkiye ile ABD arasında çok sayıda para transferinin belgelendiği iddianamede, Korkmaz, 133 milyon dolardan fazla kara para aklanmakla suçlanıyor.

İddianamede, Korkmaz ile ABD’de tutuklu bulunan Jacob - Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ve Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ilişkiler de ortaya konuyor.

Söz konusu iddianamede, Korkmaz’ın Kingston kardeşleri olası bir hukuki kovuşturmadan korumayı vaat ettiği ve bunun için de "Dede" kod adlı bir hükümet yetkilisinden söz ettiği ifade ediliyor. Ancak bu kişinin gerçek kimliği iddianamede yer almıyor.

İadesi talep edilecek

ABD Adalet Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Korkmaz’ın "kara para aklama" ve "para transferi dolandırıcılığı"ndan suçlandığı ve hakkında açılan davaya bakan Utah eyaletindeki mahkemeye çıkarılması için, Avusturya’dan iadesinin talep edileceği duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, Korkmaz ve işbirlikçilerinin bu paralarla Borajet havayolu şirketi ile, Türkiye ile İsviçre’de oteller, Queen Anne isimli bir yat ve İstanbul’da çok sayıda konut satın aldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde Sezgin Baran Korkmaz’ın alacağı cezalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Korkmaz, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunursa, kara para aklamaktan 20 yıl, her bir para transferi dolandırıcılığından 20'şer yıl ve resmi sürecin işleyişini engellemekten 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak."

Korkmaz Türkiye'ye iade edilmek istiyor

ABD’nin yanı sıra Türkiye de Korkmaz’ın iadesi için, Viyana Büyükelçiliği vasıtasıyla resmi girişimlerini başlatmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, daha önce yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" bilgisini paylaşmıştı.

Bu arada Viyana’da gözaltında tutulan Korkmaz’ın da Türkiye’ye iade edilmek istediği bildirildi. Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD’nin yeni tespit ettiği bir usulsüzlükten müvekkilimin haberdar olmasını beklemek düşünülemez. Müvekkilim Türkiye’de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek. Türkiye’nin de iade talebinde bulunduğunu biliyoruz. Biz de bugün ya da yarın Türkiye’ye iade edilmeyi talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Türkiye’de de yargı süreci başlatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) 28 Aralık 2020 tarihli raporu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz’ın, Kingston şirketinin ABD’de yasal olmayan yollarla edindiği parayı Türkiye’de yatırım faaliyetlerinde kullandığı sonucuna varılmıştı. Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.’nin birlikte hareket ederek, bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı iddiası da MASAK’ın ilgili raporunda yer aldı.

DHA,DW,Reuters / ET,JD

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