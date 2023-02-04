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ABD semalarında görülen Çin balonu - (01.02.2023)
ABD semalarında görülen Çin balonuFotoğraf: Larry Mayer/Billings Gazette/AP/picture alliance
PolitikaKüresel

Çin balonu Alman siyasetinde de yankı uyandırdı

2 saat önce

ABD semalarında gözlemlenen Çin balonu Almanya'da da yankı uyandırdı. Alman milletvekili Brand, "Küresel egemenlikte demokrasi ile diktatörlük arasında sert bir yarışa hazırlanmak zorunda kalacağız" yorumunu yaptı.

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Çin'e ait dev bir balonun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) semalarında görülmesi Almanya da yankı yarattı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili Michael Brand, Bild gazetesine yaptığı açıklamada yaşanan olayın Çin'in, "ABD'nin hava sahasına artık saygı duymadığını" gösterdiğini söyledi. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Dış İlişkiler ve Savunmadan Sorumlu Grup Başkanvekili Johann Wadephul ise bunun "bir uyarı işareti" olarak algılanması gerektiğini belirtti.

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Michael Brand, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakında Moskova'ya bir ziyaret düzenleyeceğini hatırlattı. Brand, "Küresel egemenlikte demokrasi ile diktatörlük arasında sert bir yarışa kendimizi hazırlamak zorunda kalacağız" yorumunu yaptı.

Almanya Savunma Bakanlığı'nda da daha önce görevlerde bulunmuş güvenlik uzmanı Nico Lange, Çin'in Almanya'daki casusluk faaliyetlerinin bir problem olduğunu hükümetin aklında tutması gerektiğini söyledi. Lange Bild'e yaptığı açıklamada Çin'in casusluk ve ekonomi casusluğunda Almanya'da oldukça etkin olduğunu belirterek, ABD'deki balon hadisesinin Almanya'nın da kendi güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'nde kıtalararası balistik füze üzerinde çalışmalar yapan bir teknisyen - (22.09.2020)
Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'nde kıtalararası balistik füze üzerinde çalışmalar yapan bir teknisyenFotoğraf: Tristan Day/U.S. Air Force via AP/picture alliance

Montana'daki füzeler

London School of Economics öğretim üyelerinden askeri uzman Maximililan Terhalle, Çin'in casusluk faaliyetlerinin ABD'nin Montana eyaletinde konuşlu stratejik nükleer füzelerine yönelik olabileceğini söyledi. Montana'daki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'nde ABD'nin üç nükleer füze silosu bulunuyor.

Terhalle Bild'e yaptığı açıklamada füzelerin uzun menzilinin "Sadece Çin açısından değil Rusya açısından da etkin bir caydırıcılığa" sahip olduğunu belirtti. Terhalle, Çin'in Montana'daki "casusluk saldırısının" "Avrupa'daki güvenliği" de ilgilendirdiğini söyledi.

ABD semalarında dün gözlemlenen dev balon, Washington tarafından Çin'in casusluk faaliyeti olarak algılanmıştı. Çin ise balonun, ağırlıklı olarak meteoroloji olmak üzere bilimsel amaçlarla kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu ve rotasından çıkarak ABD'ye sürüklendiğini bildirerek olaydan üzüntü duyduğunu bildirmişti. Washington ile Pekin arasında oluşan gerginlik nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyareti ertelenmişti.

Çin'e ait ikinci bir balon da Güney Amerika üzerinde gözlemlendi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder "bizim tahminlerimize göre bu başka bir Çin casusluk balonu" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı balonun ABD'nin orta kesimleri üzerine yönelmeden önce tespit edildiğini açıkladı.

Marathon İnisiyatifi adlı düşünce kuruluşu uzmanlarından William Kim, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada balonların gözlem açısından değerli araçlar olduğunu belirterek vurulmalarının zor olduğunu söyledi.

 

AFP,AP/ EC,ET

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