 ABD Savunma Bakanı: Türkiye savaş suçu işlemiş görünüyor | DÜNYA | DW | 23.10.2019

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DÜNYA

ABD Savunma Bakanı: Türkiye savaş suçu işlemiş görünüyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlemiş olabileceğine inandığını ve Ankara’nın bundan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğine inandığını söyledi.

Suudi Arabistan'a dün yaptığı ziyaret sırasında CNN televizyonuna bir mülakat veren Esper'e "Barış Pınarı Harekâtı"na katılan Suriyeli milislerin yargısız infaz ve işkence yaptığına dair iddialar soruldu.

"Haberleri ben de gördüm, bunları izlemeye çalışıyoruz" diyen Esper "Bunlar korkunç ve eğer doğrularsa - ki ben doğru olduklarını varsayıyorum - bunlar savaş suçlarıdır" dedi.

Esper "Sorumluluk sahibi olanların hesap vermesi gerekir; birçok vakada bu, Türkiye hükümeti olur" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı Esper "Bunların olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Esper geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Suriye'deki "muhtemel savaş suçlarından" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam olarak sorumlu olduğunu" söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün iddiası

Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'na (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) bağlı milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlediğini iddia etmişti. Örgütün hazırladığı raporda bölgede "Meskûn yerlere keyfi saldırılara ilişkin yoğun kanıtlar" olduğu ifade edilmişti.

Türkiye: Soruşturma Komisyonu kuruldu

Türkiye ise bu iddiaları reddeden bir açıklama yapmıştı. 20 Ekim Pazar günü yapılan açıklamada, "Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz" denilmişti.

Açıklamada ayrıca "Harekâta destek veren Suriye Milli Ordusu'nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de Suriye konusunda bir mutabakata varmıştı. Mutabakat uyarınca YPG güçlerinin 150 saat içerisinde Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca Türkiye ve Rusya'nın bir hafta sonra "Barış Pınarı Harekatı" alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç olmak üzere ortak devriyeye başlaması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

DW,dpa/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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