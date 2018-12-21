ABD Savunma Bakanı Mattis istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bir önemli değişiklik daha oluyor. ABD'nin Suriye'deki birliklerini geri çekme kararının hemen ertesi günü Savunma Bakanı James Mattis, Şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını duyurdu. 68 yaşındaki Mattis, Trump'a gönderdiği istifa mektubunda gerekçe olarak, Başkan ile arasındaki "görüş ayrılıklarını" gösterdi ve "Görüşleri sizinkine daha yakın bir savunma bakanıyla çalışma hakkınız var. Bu yüzden görevden ayrılma kararım kendim için doğru” ifadesini kullandı.

ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusuna istifa mektubunda yer vermeyen Mattis, Washington'ın geleneksel müttefikleri ile iyi ve sıkı bir işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve müttefiklere "saygılı” davranılması gerektiğini kaydetti. Trump , Almanya, Fransa ve diğer NATO devletlerine yönelik çıkışları ile ilişkilerde gerilime yol açmıştı. Suriye'deki Amerikan birliklerinin çekilmesine karşı çıkan Mattis, erken bir çekilmenin "büyük bir hata" olacağını söylemişti.

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Halefi belli değil

Savunma Bakanı Mattis'in istifa mektubundan birkaç dakika önce Trump da iki senedir görev yapan Mattis'in emekliye ayrılacağını Twitter üzerinden duyurdu. Mattis'in şeref derecesiyle emekli olacağını kaydeden ABD Başkanı, "Jim'in döneminde özellikle yeni savunma ekipmanları alınması konusunda büyük ilerleme sağlandı. General Mattis müttefiklerin ve diğer ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanmasında bana çok yardımcı oldu” diye yazdı ve hizmetleri için Mattis'e teşekkür etti. Trump, yeni bir savunma bakanının yakın zamanda belirleneceğini belirtti.

Mattis ve Trump arasında, Rusya ve İran gibi bir dizi stratejik konuda görüş ayrılığı bulunduğu için, Pentagon'un başına yeni bir ismin geleceği yönünde bir süredir spekülasyonlar yapılıyordu. Trump sık sık savunma bakanının tavsiyelerine uymadan hareket ediyordu. ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'den erken bir tarihte geri çekilmenin "ağır bir strajejik hata” olacağı görüşünü savunurken, Trump ülkede sayılarının iki bin olduğu bildirilen ABD askerlerinin Suriye'den tamamen geri çekileceğini açıklamıştı.

Trump Afganistan'da da birlik çekecek

Mattis'in emekliye ayrılacağı haberinin gelmesinden birkaç saat sonra, Trump'ın Afganistan'dan da askerlerin bir bölümünü geri çekeceği bildirildi. AFP Haber Ajansı'na konuşan bir hükümet yetkilisi, "kararın verildiğini ve önemli sayıda eskerin geri çekileceğini” kaydetti.

Afganistan'da şu anda yaklaşık 14 bin ABD askeri bulunuyor. "Wall Street Journal” und ‘New York Times” gazetelerinin haberine göre, askerlerin yaklaşık yarısının Afganistan'dan çekilmesinin planlandığı bildiriliyor.

rtr,DW / AÜ,BÖ

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