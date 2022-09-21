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ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink
ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget BrinkFotoğraf: Aziz Karimov/Pacific Press/picture alliance
PolitikaAlmanya

ABD: Rusya'nın hak iddiasını asla tanımayacağız

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin‘in kısmi seferberlik ilan etmesine dünyadan tepkiler geliyor. ABD "Düzmece referandumlar, seferberlik kararı zayıflığın ve Rusya'nın başarısızlığının göstergesidir" açıklamasını yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in kısmi seferberlik ilan etmesine  dünyadan tepkiler geliyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, Sky News'e yaptığı açıklamada, kararın endişe verici olduğunu ve gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu söyledi. Keegan, Putin'in tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini açıkladı. Keegan, BBC'ye verdiği diğer röportajda, "Bu ciddi bir tehdit ama daha önce de yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

Karara Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de tepki geldi. ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Düzmece referandumlar, seferberlik kararı zayıflığın ve Rusya'nın başarısızlığının göstergesidir. ABD hiç bir zaman Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna toprakları üzerindeki (egemenlik) iddiasını tanımayacaktır. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de seferberlik kararını, gerginliğin daha da tırmandırılması olarak yorumladı, "Rusya'nın bir diğer kötü ve yanlış adımı. Tabii ki, buna nasıl tepki vereceğimizi politik olarak tartışacağız" ifadelerini kullandı.

Çin'den diyalog çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Putin'in nükleer savaş tehdidine yönelik, "Çin tüm tarafları diyaloğa ve güvenlik endişelerini çözmek için bir yol bulmaya davet ediyor" ifadelerini kullandı.

Karara Ukrayna'dan da tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel danışmanı Mihaylo Podolyak, "Tümüyle tahmin edilen bir adım, daha çok başarısızlıklarını gerekçelendirme girişimi gibi duruyor. Savaş, Rusya'nın tasarladığı gibi ilerlemiyor bu yüzden Putin seferberlik ve halkın haklarını kısıtlamak gibi toplumun desteklemediği kararlar alıyor" ifadelerini kullandı. 

Çekya Başbakanı Petr Fiala da kararı "Rusya'nın saldırganlığının kanıtı" olarak yorumladı ve Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Putin'in bu kararı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da alınan ilk seferberlik kararı. Putin'in kullandığı, "Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edildiğinde Rusya'yı ve halkımızı korumak için elimizin altında olan tüm araçları kesinlikle kullanacağız. Bu bir blöf değildir" ifadeleri nükleer tehdidi olarak algılanıyor.

Reuters / AI, EC

 

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