 ABD-Rusya hattında Türkiye atışması | TÜRKİYE | DW | 29.04.2021

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TÜRKİYE

ABD-Rusya hattında Türkiye atışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın dün Ankara’ya yaptığı S-400 uyarısını bugün Kremlin Sözcüsü Peskov’un, “ABD daha uysal bir Türkiye tercih ederdi” açıklaması izledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov

Bir Rus televizyon kanalının programına katılan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

TASS ajansının aktardığı habere göre programda Peskov, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesinin, ABD ve NATO’da endişe yarattığını dile getirdi.

Ankara’ya yönelik sert açıklamaların gerisinde bu endişenin yattığını savunan Peskov, “Türkiye'nin gelişimi konusunda bağımsız hareket etmede sergilediği kararlılığı bir hayli güçlü ve bu genelde artan ilginin sebebi ve belki de, NATO'daki kaygının da konusu” diye konuştu.

Bunun aynı zamanda ABD’de endişeye yol açtığını belirten Peskov, “ABD’nin S-400’ler ve Ankara’nın diğer faaliyetlerinde sesini yükseltmeye çalışması, Washington’un Erdoğan’ın özgüvenli bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürmeye liderlik etmesinden hoşlanmadığını, daha uysal bir Türkiye tercih ettiklerini, açıkça ortaya koyuyor” görüşünü aktardı.

Blinken S-400 uyarısında bulunmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Yabancı Basın Merkezi’nden Türkiye ile ilişkiler hakkında kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermiş, ikinci S-400 alımında kararlı olduğunu söyleyen Ankara'ya uyarı niteliği taşıyan açıklamalarda bulunmuştu.

Gerilime yol açan S-400'ler

Gerilime yol açan S-400'ler

"Kritik öneme sahip bir NATO müttefiki" olduğunu söylediği Türkiye ile meseleleri çözüme kavuşturmayı umduğunu vurgulayan Blinken, "Türkiye ve diğer ABD müttefikleri ve ortaklarının, S-400’ler dahil Rus silahları almaktan kaçınması çok önemli" dedi.

Blinken, Rusya ile savunma sanayi alanında yapılacak ciddi bir alışverişin yeni yaptırımlara yol açabileceğine de vurgu yaptı.

Türkiye "hasımlar” için öngörülen yaptırımların hedefinde

ABD geçen yılın Aralık ayında, Türkiye'ye satın aldığı S-400 Rus füze savunma sistemi nedeniyle yaptırım kararı almıştı.

Kısaca CAATSA olarak adlandırılan Hasımlara Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası uyarınca kararlaştırılan yaptırımlar, 7 Nisan’da uygulanmaya başlandı.

Yaptırımlar, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) ve başkanı dahil dört kurum yetkilisini hedef alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu ayın başında yapılan açıklamada, yaptırım uygulanacak kişiler SSB Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz ve Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu olarak sıralandı.

Yaptırımlar, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasını, Demir ile üç üst düzey üç yöneticinin hesaplarının dondurulması ve vize sınırlaması getirilmesini öngörüyor.

DW, Reuters/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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