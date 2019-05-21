 ABD Polonya′daki askeri gücünü artırıyor | DÜNYA | DW | 13.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Polonya'daki askeri gücünü artırıyor

ABD Başkanı Trump Polonya'ya bin asker daha göndermeyi planladığını söyledi. Trump Almanya'yı da Rus enerji arzına "tutsak" olmakla suçlayarak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine dair yaptırım tehdidini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti

ABD Başkanı Donald Trump Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti. Trump konuğu Duda ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Polonya'da halihazırda görev yapan 4 bin 500 Amerikan askerine ilave olarak bin askerin daha göndereceklerini açıkladı. ABD Başkanı askerlerin NATO müttefiki Almanya'dan ya da başka bir Avrupa ülkesinden Polonya'ya kaydırılacağını söyledi. Ülkesindeki Amerikan askeri sayısının daha da artırılmasını, hatta "Fort Trump" adı ile kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulmasını talep eden Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise basın toplantısında, "Biz Rusya'nın dostumuz olmasını arzu ederdik ancak Rusya ne yazık ki yine sevimsiz, çirkin ve emperyal yüzünü gösteriyor" ifadesini kullandı. Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor.

Polen Nahost-Konferenz | US- und polnische Soldaten

Polonyalı ve ABD'li askerler Varşova'daki bir törende bir arada

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, ABD'nin Polonya'daki gücünü artırma kararından duyduğu memnunyeti dile getirdi. Stoltenberg, ABD'nin attığı bu adımla Avrupa'nın güvenliğine ve transatlantik ittifakın gücüne olan inancını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kuzey Akım 2 tehdidi

ABD Başkanı Trump basın toplantısında ayrıca tartışmalı Kuzey Akım 2 projesine de değindi. Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından doğalgaz taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 projesi konusunda yaptırım olasılıklarını değerlendirdiklerini kaydeden Trump, Almanya'nın Rusya'nın tutsağı haline gelebileceğini öne sürdü. Trump Almanya'nın kendisini dezavatajlı konuma düşürdüğünü söyleyerek, "Biz Almanya'yı Rusya'dan koruyoruz ve Rusya Almanya'dan milyarlarca dolar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Deutschland North Stream 2 bei Lubmin

Almanya'nın Lubmin kenti açıklarında Kuzey Akım 2 inşaatı

Baltık Denizi'ne inşa edilen ve doğrudan Almanya'ya ulaşması planlanan proje Rusya'ya karşı artacak enerji bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor. Proje Avrupa Birliği (AB) içinde de tartışma yaratıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) da, proje hayata geçirildiği takdirde AB'nin tek bir doğalgaz sevkiyatçısına ve onun siyasi açıdan zorlu yönetimine bağımlı duruma geleceği gerekçesiyle, inşaatın durdurulmasını talep ediyor.

dpa, AFP/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: S-400 işi bitmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması durumunda "hesabının tüm platformlarda sorulacağını" söyledi. (12.06.2019)  

Trump'ın üzerindeki soruşturma baskısı artıyor

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iki eski yöneticisini Başkan Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki ilişki konusunda tanıklık yapmaları için davet etti. (12.06.2019)  

Analiz: ABD mektubu sonrası Türkiye S-400'den dönemez

S-400 krizindeki son durumu DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin’e göre, Pentagon’un tehditlerle dolu mektubunun ardından Türkiye’nin geri adım atıp Rusya ile anlaşmayı iptal etme ihtimali ortadan kalkmış görünüyor. (12.06.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

ABD Kuzey Akım 2 projesindeki şirketlere yaptırım planlıyor 21.05.2019

ABD Enerji Bakanı Perry Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine dahil olan şirketlere yaptırım getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

U.S. Präsident Donald Trump

Trump'ın üzerindeki soruşturma baskısı artıyor 12.06.2019

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iki eski yöneticisini Başkan Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki ilişki konusunda tanıklık yapmaları için davet etti.

Hope Hicks

Trump'ın "manevi kızı" Rusya soruşturmasında ifade verecek 13.06.2019

Trump’a yakınlığıyla tanınan Beyaz Saray eski İletişim Direktörü Hicks, tartışmalı 2016 Başkanlık kampanyası ile ilgili olarak ABD Kongresi'nde ifade verecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Krieg - Kämpfe in Idlib (Reuters/K. Ashawi)

Türkiye ile Rusya İdlib'te ateşkesi sağladı

Suriye'nin İdlib vilayetinde hükümet güçleri ve muhalifler arasında arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda sağlandığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

AP haber ajansından birkaç gazeteci ve fotoğrafçı Jeff Widener Tiananmen Meydanı'ndaki o tarihi güne tanıklık etti.  