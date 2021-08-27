ABD Ordusu: Kabil'deki saldırıyı sadece bir intihar bombacısı gerçekleştirdi

ABD Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında perşembe günü düzenlenen bombalı saldırıyı daha önce açıklandığı gibi iki değil, bir intihar bombacısının gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD'li Tümgeneral Hank Taylor, Cuma günü Washington'da yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin aksine, Kabil havalimanı yakınındaki Baron otelinde ikinci bir patlama olmadığı bilgisini paylaştı.

Taylor, IŞİD'li bir intihar saldırganının saldırısı sonucunda patlamanın havalimanının Abbey kapısı önünde, ABD'li askerlerin güvenlik kontrolü yaptıkları sırada meydana geldiğini söyledi.

Bölgesel operasyonlardan sorumlu olan Tümgeneral Taylor, ABD'li yetkililer tarafından, ikinci bir bir patlamanın meydana geldiği şeklinde yanlış bilginin "karmaşa” nedeniyle verilmiş olabileceğini söyledi.

Dün Kabil'de meydana gelen terör saldırısının ardından ABD yetkililerin ilk bulgulara göre iki intihar saldırısı düzenlendiği bilgisine sahip olduklarını duyurmuştu. Türkiye Savunma Bakanlığı da Twitter'de yaptığı paylaşımda havalimanı dışında iki patlama olduğunu kaydetmişti.

IŞİD'in üstlendiği saldırıda 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 85 kişi öldü. ABD Başkanı Joe Biden saldırıya misillemede bulunulacağını duyurdu.

AP,AFP/TY,DA

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