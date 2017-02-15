ABD Kabil’de intihar saldırganlarını vurdu

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan tahliyeler sona ererken yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulunmasının ardından ABD’nin Kabil'deki havaalanına saldırmayı planlayan intihar saldırganlarını hedef aldığı bildirildi.

ABD'li askeri yetkililer ABD'nin Kabil'deki havaalanına saldırmayı planlayan saldırganları taşıyan "IŞİD'e ait bir aracı hedef aldığını" doğruladı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada da ABD’nin Kabil Havalimanı'nda tahliye işlemleri devam ederken intihar saldırısı düzenlemeyi planlayan bir saldırganı hedef aldığı belirtildi.

Taliban açıklaması öncesinde haber ajansları Kabil Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde havaalanı yakınında bir eve roket isabet ettiği belirtildi.

Afgan polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre havaalanının kuzey batısında bir eve roket isabet etmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi. Ancak her iki olayla ilgili de detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden Kabil Havalimanına saldırılar sonrası açıklama yaptı

ABD Başkanı, Amerikan askerlerine "önümüzdeki 24-36 saat içerisinde" yeni saldırılar olma ihtimalinin "yüksek" olduğu uyarısında bulunarak durumunda "aşırı derecede tehlikeli" olduğunu kaydetmişti.ABD havaalanı saldırılarını müteakip Taliban’a drone saldırısı düzenlemişti.

Biden 31 Ağustos’ta ülkedeki bütün askerlerin tahliye edilmiş olacağını kaydetti.

Tahliye tamamlanıyor

Öte yandan ABD tahliye işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afganistan tahliye edilecek 300 ABD vatandaşı kaldığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden geçen hafta Kabil Havalimanı'nda meydana gelen intihar saldırılarında yaşamını yitiren 13 ABD askeri için bugün düzenlenen törene katılacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Biden ve eşinin askerlerin aileleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Rtr, AP, AFP / SSB, BÖ

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