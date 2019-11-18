ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü

İran'ın en üst düzey ve nüfuz sahibi komutanlarından biri olan Kasım Süleymani, ABD tarafından öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanına düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki saldırının insansız hava aracıyla düzenlendiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları ise Süleymani'nin, Amerikan helikopterlerince düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirilen bu "savunucu" saldırıyla, "yurt dışında görev yapan Amerikan personelinin korunmasının ve İran'ın geleceğe yönelik saldırı planlarının caydırılmasının" amaçlandığı belirtildi.

Aynı saldırıda İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in de öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi, saldırıda Süleymani ve El Mühendis'i taşıyan aracın vurulduğunu açıkladı.

Bağdat havalimanına düzenlenen saldırıda yanan bir araç

Hamaney'den sert tepki

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırının ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "intikam" sözü verdi.

Hamaney, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ABD'yi "ağır bir misillemenin beklediğini" söyledi. İranlı dini lider ayrıca ülkede üç gün yas ilan etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Süleymani suikastının, bölgede ve dünyada ABD ile İsrail'e karşı direnişi güçlendireceğini söyledi.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HT

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