İnsan hakları rafa kalktı: ABD'den Mısır'a silah yardımı

Biden yönetimi Mısır'a 1,3 milyar dolarlık askeri yardımın tamamını gönderme kararı aldı. Geçmiş yıllarda yapılan "insan hakları" kesintisi bu yıl olmayacak. İki ülke Gazze'de ateşkes için arabuluculuk yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Mısır'a 1,3 milyar dolarlık askeri yardım yapılmasına "koşulsuz" şekilde yeşil ışık yaktı. Böylece Joe Biden hükümeti döneminde ilk kez Mısır'a ayrılan askeri yardım bütçesinin tamamının kullanılmasına onay çıktı.

Geçen yıl Bakanlık, yıllık askeri yardımların bir kısmını insan haklarına saygı şartına bağlamış ve bazı iyileştirme adımları atılmasını istemişti.

Normalde bu yılki tutarın da 320 milyon doları insan hakları alanında belirli koşullara bağlıydı. Ancak Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kongreye gönderdiği mektubunda ulusal güvenlik çıkarlarını gerekçe göstererek 225 milyon dolarlık bölüm için insan hakları şartından feragat ettiğini bildirdi. Kalan 95 milyon doların da siyasi mahkûmlar konusunda ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle ödeneceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi baskıcı uygulamalarından ötürü insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

Öte yandan Washington Gazze'de ateşkes için Kahire ile birlikte çalışıyor.

Bu yılki yardımlar için Bakanlıktan yapılan açıklamada Mısır'ın insan hakları konusunda "belirli alanlarda ilerleme kaydettiği" belirtildi, ayrıca Kahire'nin Hamas ve İsrail arasındaki arabulucu rolüne vurgu yapıldı. Bakanlık duyurusunda kararın "bölgesel barış" ve "Gazze'de ateşkes görüşmelerini sonlandırmak" dahil Amerikan çıkarlarına katkı sağlayacağı kaydedildi. Bakanlık ayrıca iç savaşın 16 aydır devam ettiği Sudan'da da Mısır'ın ateşkes çabalarından övgüyle bahsetti.

Washington normalde yıllık askeri yardımlar sırasında Mısır'ı insan hakları karnesinden ötürü düzenli olarak eleştiriyordu. Geçen yıl yaklaşık 95 milyon dolarlık yardım insan hakları endişeleriyle gönderilmemişti.

Sisi 2022'de ülkesinde bir "ulusal diyalog" süreci başlattı ve yüzlerce siyasi tutukluyu serbest bıraktı, ancak insan hakları aktivistleri aynı dönemde salıverilenlerin üç katından fazla kişinin tutuklandığını söylüyor. Sivil toplum kuruluşlarına göre, ABD'nin bölgede önemli bir partneri olan Mısır'ın oldukça kötü koşullara sahip hapishanelerinde halihazırda on binlerce siyasi mahkûm bulunuyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat üyesi Chris Murphy de "Mısır'ın oldukça baskıcı otokratik bir devlet olarak kaldığı bir sır değil" diyerek Blinken'ın kararını eleştirdi.

AFP,Reuters / MUK,JD

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