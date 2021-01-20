ABD ile yeni dönemin kilit isimleri…

ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın kabinesi büyük ölçüde Barack Obama yönetiminin deneyimli isimlerinden oluşuyor. Biden'ın "ABD'nin en renkli ve çeşitliliğe dayalı kabinesi" iddiasıyla oluşturduğu kabinede pek çok "ilk" de yer alıyor: İlk kadın Maliye Bakanı, ilk Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı, eşcinselliğini kamuoyuna açıklamış ilk bakan ve ilk Kızılderili kökenli bakan…

İşte Biden'ın kilit kabine üyeliklerine atadığı isimler:

Dışişleri Bakanlığı: Antony Blinken

Blinken göreve başlamasının hemen öncesinde Türkiye'ye Rusya ile ilişkileri konusunda yaptığı çıkışla gündem oldu. Rusya'dan satın alınan S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi "sözde stratejik ortak" diye nitelendiren Blinken, Ankara-Moskova ilişkileri ve S-400'ler konusunda Biden yönetiminin daha sert bir tavır takınacağının mesajını da net bir şekilde vermiş oldu.

Antony Blinken

Obama döneminde 2015-2017 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevinde bulunan Blinken, Obama döneminde sekiz yıl başkan yardımcılığı yapan Biden'ın yakın çevresinden. Dışişleri Bakanlığı'na Bill Clinton döneminde giren 58 yaşındaki deneyimli diplomat, 2009-2013 yılları arasında Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığı, 2013-2015 yılları arasında da Başkan Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İran ile yapılan nükleer anlaşmanın mimarları arasında yer alan Blinken'ın Trump döneminde ABD-Avrupa ilişkilerinde oluşan hasarı gidermek için çaba göstermesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı: Lloyd Austin

Ortadoğu alanında tecrübeli bir asker olan Austin, Kongre'den onay alması durumunda ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olacak. 2010-2011 döneminde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüten Austin, 2012-2013 yıllarında Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yaptı.

Lloyd Austin

Lloyd Austin, 2013 Mart ayından, emekli olduğu 2016'ya kadar, başta Ortadoğu olmak üzere ABD'nin yurt dışı operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) yönetti. Suriye'de iç savaşın en yoğun olduğu döneme denk gelen bu aralıkta Austin, IŞİD ile mücadelede Kürt gruplara verilen desteği de organize etti. ABD yasalarına göre askerlerin Savunma Bakanı olabilmesi için, emekliliklerinin üzerinden sekiz yıl geçmiş olması gerekiyor. Bu düzenlemeyle savunma bakanlığında sivil yönetimin güvenceye alınması hedefleniyor. Henüz dört yıl önce emekli olan Austin'in bakanlığı için Kongre'den özel muafiyet onayı çıkması gerekiyor.

Maliye Bakanlığı: Janet Yellen

Amerikan merkez bankası Federal Reserve'ün (Fed) eski başkanlarından Janet Yellen, ABD'nin ilk kadın maliye bakanı olacak. 74 yaşındaki Yellen 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçmişti. Fed Başkanlığı döneminde ekonomik büyüme ve istihdamı teşvik için gevşek para politikalarını savunan Yellen, görev süresinin 2018'de dolmasının ardından ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde görev aldı.

Janet Yellen

İç Güvenlik Bakanlığı: Alejandro Mayorkas

ABD'de 11 Eylül saldırıları sonrasında kurulan ve terörle mücadele ağırlıklı olmak üzere genel olarak diğer ülkelerdeki içişleri bakanlığı işlevine sahip olan İç Güvenlik Bakanlığı'na Alejandro Mayorkas getiriliyor. Böylece göçten de sorumlu olan Bakanlık'ın başında ilk kez Latin kökenli bir politikacı olacak. 61 yaşındaki politikacı, Barack Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevi yapmıştı.

Alejandro Mayorkas

Sağlık Bakanlığı: Xavier Becerra

ABD'nin en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kaliforniya'nın Başsavcısı Xavier Becerra, kabinenin Latin kökenli diğer üyesi olacak. Becerra, Sağlık Bakanı olarak Biden'ın seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yönetecek. 62 yaşındaki politikacı, eski Başkan Obama'nın sağlık reformunun en önemli savunucuları arasındaydı.

Ulaştırma Bakanlığı: Pete Buttigieg

39 yaşındaki politikacı, Demokratların Başkan aday adaylığı ön seçimlerinde Joe Biden'a rakip olarak dikkat çekmişti. O zamana kadar ismi pek bilinmeyen Pete Buttigieg, Demokrat partinin umut vaat eden yeni nesil politikacıları arasında yer alıyor. Buttigieg aynı zamanda ABD tarihinde eşcinselliğini kamuoyu önünde açıklamış ilk bakan olacak.

İçişleri Bakanlığı: Deb Haaland

Diğer ülkelerdeki içişleri bakanlıklarından farklı olarak ABD'de federal araziler ve doğal kaynakların korunmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı görevine Deb Haaland getiriliyor. New Mexico'da Pueblo Kızılderililerinin Laguna kolundan olan 60 yaşındaki milletvekili, ABD tarihinin ilk yerli kökenli bakanı olacak.

Deb Haaland

Ticaret Bakanlığı: Gina Raimondo

Biden'ın Ticaret Bakanlığı görevine atadığı Gina Raimondo'nun gündemindeki kilit konular, Çin ile yaşanan ticari anlaşmazlıklar ve büyük internet şirketleriyle ilgili düzenlemelerin çıkarılması olacak. 49 yaşındaki politikacı 2015 yılından bu yana Rhode Island eyaletinin valiliğini yürütüyor.

Adalet Bakanlığı: Merrick Garland

Biden'ın Adalet Bakanlığı için öngördüğü 68 yaşındaki Merrick Gauland, deneyimli bir yargıç. Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi yargıçlarından olan Gauland hiçbir partiye mensup değil. Gauland'ın 2016 yılında anayasa mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'ye atanması Cumhuriyetçiler tarafından engellenmişti.

Diğer kilit pozisyonlar:

Ulusal Güvenlik Danışmanı: Jake Sullivan

Beyaz Saray'daki en önemli pozisyonlardan biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini ise uzun yıllar Washington'da üst düzey görevler üstlenmiş ve Türkiye'yi de yakından tanıyan bir isim olan Jake Sullivan yürütecek. 2008'de Barack Obama'nın ve 2016'da Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında aktif rol alan Sullivan, 2013-2014 yıllarında Başkan Yardımcısı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yaptı. Ardından Dışişleri Bakanlığında Politika Planlama Dairesi Başkanlığını üstlenen Sullivan, 2015'te İran'ın nükleer programıyla ilgili yapılan anlaşmanın müzakerelerinde de kilit rol üstlendi.

Jake Sullivan

Sullivan, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Hillary Clinton'ın dış politika alanındaki baş danışmanıydı. 44 yaşındaki politikacı, 2018 yılında Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG varlığıyla ilgili Ankara-Washington hattında yaşanan gerilim sırasında yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin YPG'ye Amerikan desteğini kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu koordinatörü: Brett McGurk

Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdiği destek ve Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik sert eleştirileriyle Türkiye'de uzun süre gündem olan Brett McGurk ise Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu olacak. McGurk, bu pozisyonda Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Brett McGurk

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü: Ron Klain

Biden, uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Ron Klain'i özel kalem müdürlüğü görevine getireceğini Kasım ayı ortasında açıklamıştı. 59 yaşındaki hukukçu, 80'li yıllardan bu yana Demokratlar için çalışıyor. Klain, 2009-2011 yılları arasında dönemin başkan yardımcısı Biden'ın özel kalem müdürlüğü görevini yürütmüştü. Klain 1995-1999 döneminde Başkan Bill Clinton'ın Yardımcısı Al Gore'un da özel kalem müdürüydü.

CIA Başkanlığı: William Burns

Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) başına deneyimli diplomat William Burns getirilecek. Obama döneminde 2011-2014 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürüten William Burns 33 yıllık diplomasi kariyerinin ardından 2014 yılında Dışişleri Bakanlığından emekli olmuştu. Daha önce Ürdün ve Rusya'da büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu'dan sorumlu müsteşarlık ve siyasi işler müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Burns, 2015 yılından bu yana Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'in başkanlığını yürütüyordu. Burns, Obama dönemindeki dışişleri bakan yardımcılığı sırasında İran ile nükleer anlaşmanın oluşturulmasının öncü isimleri arasında yer almıştı.

William Burns

İklim Özel Temsilcisi: John Kerry

Eski dışişleri bakanlarından John Kerry, Başkan'ın İklim Korumadan sorumlu özel temsilciliği görevini yürütecek. Kerry bu pozisyonuyla Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer alacak. 77 yaşındaki deneyimli diplomat, 2013-2017 yılları arasında Obama yönetiminde dışişleri bakanlığı yapmış, bu sıfatıyla 2015 sonunda imzalanan Paris İklim Koruma Anlaşmasına ABD adına imza atmıştı. Biden, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği anlaşmaya yeniden taraf olma vaadinde bulunmuştu.

DW,AFP/BK,HT

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