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ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Joe Biden ve Justin TrudeauFotoğraf: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD ile Kanada düzensiz göçe karşı anlaşma imzaladı

14 dakika önce

ABD ile Kanada düzensiz göçe engel olmak için anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca yasal olmayan yoldan Kanada'ya geçen göçmenler ABD'ye iade edilecek. Uluslararası Af Örgütü ise anlaşmaya tepki gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kanada düzensiz göçmen geçişine karşı anlaşma imzaladı. Kanada parlamentosunda bir konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, "ABD ile Kanada, yasa dışı sınır geçişlerini engellemek için birlikte çalışacak" dedi.

Anlaşma uyarınca yasal olmayan şekilde ABD'den Kanada'ya geçen göçmenler ABD'ye iade edilecek. Kanada da buna karşılık yasal olarak göçmen kabulünde kapıyı daha da açacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Kanada yıl içinde "insani temelde 15 bin göçmen" alacak ve "düzensiz göçe ekonomik fırsatlar sunan bir seçenek" oluşturacak. Bir ülkeden diğerine geçen sığınmacının, iltica başvurusunu geldiği ülkede yapması gerekecek.

Anlaşma teklifi son dönemde yasa dışı sınır geçişlerinde büyük artış olması nedeniyle Kanada hükümetinden geldi. Medyada yer alan haberlere göre Kanada'ya geçen yıl ABD sınırı üzerinden yaklaşık 40 bin kişi yasa dışı yoldan geçiş yaptı. İki ülke arasındaki sınırın uzunluğu yaklaşık 9 bin kilometre.

ABD Başkanı Joe Biden
Joe Biden Kanada parlamentosunda konuşma yaptıFotoğraf: Kenny Holston/AP Photo/picture alliance

Gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun Orta ve Güney Amerikalı olduğu belirtiliyor. Göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye geldiği ve birçoğunun New York eyaletinin kuzeyinden Quebec'e geçtiği kaydediliyor.

Af Örgütü tepkili

Uluslararası Af Örgütü'nden Julia Sande ABD ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın "iltica talebinde bulunanlar üzerinde yıkıcı etkileri" olacağını söyledi. Sande, "Bu, insanları ıssız bölgelerde daha tehlikeli geçişlere zorlayacak ve kaçakçılara güvenmek zorunda bırakacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak 2021'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Kanada'ya resmi ziyaret düzenledi. Perşembe günü ülkeye giden Biden, başkent Ottawa'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile biraraya geldi. Cuma günü Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki sıkı ilişkileri öven Biden "Amerikalılar ve Kanadalılar iki halk, iki devlet ama benim gözümde tek bir kalbi paylaşıyorlar" dedi.

ABD ile Kanada arasındaki ikili ilişkiler Donald Trump'ın başkanlığı döneminde zayıflamıştı.

 

AFP,dpa / EC,ET

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