 ABD ile AB arasında ticaret savaşı kızışıyor | EKONOMİ | DW | 18.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

ABD ile AB arasında ticaret savaşı kızışıyor

ABD’nin Avrupa Birliği’nden ithal edilen uçaklarla, şarap, peynir ve viski gibi ürünlere yönelik ek vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Fransa Maliye Bakanı Le Maire, AB’nin karşı önlemler alabileceği uyarısında bulundu.

Zerrissene EU Fahne vor USA Fahne Handelsstreit zwischen USA und EU *** Ripped EU flag in front of (imago/C. Ohde)

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği (AB) ürünlerine uygulamaya karar verdiği 7,5 milyar dolar hacmindeki ek vergiler Cuma günü yürürlüğe girdi. Bu kapsamda AB'den uçak ithalatına yüzde 10, şarap, peynir ve viski gibi yiyecek içeceklere de yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacak. Uçaklara getirilen ek verginin arka planında Avrupa ülkelerinin, kendi uçak endüstrisine, özellikle de Airbus'a yönelik teşvikleri yatıyor.

Fransız bakandan "karşı önlem" uyarısı

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ek vergiler daha önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından onaylanmış, ve uçak üreticisi Airbus'ın anlaşmalara aykırı bir biçimde teşviklerden yararlandırılması sebebiyle ABD'ye 7,5 milyar dolar ek vergi koyma hakkı tanınmıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da Amerikalı mevkidaşı Steve Mnuchin ile Perşembe günü bir araya gelen Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ek vergi uygulamasının "ekonomik ve siyasi anlamda çok olumsuz sonuçlar doğuracağını" dile getirdi. ABD'yi ticaret savaşlarında yeni bir cephe açmama konusunda uyaran Le Maire ayrıca, Avrupa Birliği'nin DTÖ çerçevesi içinde karşı önlemler almaya hazır olduğunun da altını çizdi.  

Sırada Avrupa'da üretilen otomobiller mi var?

Yaklaşık bir buçuk yıldır amansız bir ticaret savaşı içinde olan dünyanın en büyük iki ekonomik gücü, Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD, geçtiğimiz hafta yaptıkları görüşmelerle, aralarındaki sorunların bir kısmını bertaraf etmeyi başarmışlardı.

ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler, daha önce Wahington tarafından yürürlüğe konan ve halihazırda uygulanan Avrupa çeliği ile alüminyumuna yönelik ek vergiler sebebiyle zor bir dönemden geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca bir süre önce Avrupa'dan ithal edilen otomobillere de ek vergi konabileceğini dile getirmişti. Böyle bir uygulamanın özellikle Alman üreticileri önemli ölçüde etkileyeceği belirtiliyor.      

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Çin, ABD menşeli ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasına dün gece yarısı başladı. Pekin yönetimi kararı, ABD'nin Çin mallarına yönelik ek gümrük vergisi uygulaması üzerine misilleme olarak aldı. (01.06.2019)  

ABD'den AB'ye ek gümrük vergisi tehdidi

AB'nin Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a yönelik sübvansiyonları nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta Washington baskıyı artırıyor. ABD bazı AB ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. (09.04.2019)  

Trump ithal otomobillere ek vergi getirecek mi?

ABD Ticaret Bakanlığı ithal otomobillerin ulusal güvenlik tehdidi olup olmadığı değerlendirmesini tamamladı. Başkan Trump'ın Avrupa malı otomobillere yüksek gümrük vergisi uygulamak istemesi yoğun eleştiri alıyor. (18.02.2019)  

Benzer içerik

Börse Istanbul Türkei

ABD'nin yaptırım kartının etkisi ne olacak? 15.10.2019

ABD’nin yaptırım paketi, Türkiye para piyasalarında korkulan etkiyi yaratmadı. İş dünyası yaptırımların şimdilik ticareti etkilemeyeceği görüşünde. Ancak dış politika uzmanları, “Türkiye hızla Batı'dan dışlanıyor” diyor.

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

Araştırma: ABD-Çin ticaret savaşı AB'ye yarar 13.08.2019

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son gülen Almanya ve diğer AB ülkeleri olabilir." Bu tahmin, Münih merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Marina Steiniger'e ait.

BG Trump allein zu Hause bei der UNO

Trump: Çin masaya dönmek istiyor 26.08.2019

G7 Zirvesi için Fransa’da bulunan ABD Başkanı Trump, aralarındaki ticari savaşları sona erdirmek için Çin ile yakında müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

VW-Zentrale Wolfsburg (picture-alliance/dpa/P. Lux)

Bulgaristan VW fabrikası için teşviki ikiye katladı

Volkswagen’ın yeni fabrikası için Türkiye’nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan, devlet teşviki teklifini ikiye katladı. VW yönetiminde Türkiye’nin Suriye harekatıyla ilgili huzursuzluk olduğu belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  