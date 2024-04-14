ABD: İran'la geniş çaplı bir savaş arayışında değiliz

Beyaz Saray yetkilisi Kirby, ABD'nin Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasını istemediğini belirterek, "İran ile geniş çaplı bir savaş arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı gerçekleştirmesinin ardından bugün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasını istemediği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Biz gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz. İran'la daha geniş çaplı bir savaş arayışında değiliz" şeklinde konuştu.

Kirby ABD'nin İran'ın Amerikan askerlerine yönelik tehditlerine karşı "tetikte" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kirby, "İran da dahil olmak üzere tüm taraflara ne yapacağımızı ve personelimize yönelik olası tehditleri ne kadar ciddiye alacağımızı çok açık bir şekilde ifade ettik" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby Fotoğraf: Chris Kleponis/UPI Photo/IMAGO

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak İran dün gece 300'den fazla İHA ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun İsrail toprakları dışında engellendiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden tırmanan krizle ilgili olarak dün akşam üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı acil toplantının ardından Washington'un İsrail'e olan "sağlam" desteğini yinelemişti.

Ancak CNN ve Wall Street Journal, Başkan Biden'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya İsrail'in İran'a misilleme yapmasına karşı olduğu mesajını verdiğini aktardı.

İsrail'in İran'a yönelik tepkisi, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğinde toplanan Savaş Kabinesi'nde görüşülüyor.

Gantz: İran bedelini ödeyecek

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz İsrail'in zamanı geldiğinde İran'ın insansız hava aracı ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenlemesinin bedelini ödeyeceğini söyledi.

Gantz bugün yaptığı açıklamada "Bölgesel bir koalisyon kuracağız ve bizim için doğru zaman ve şekilde İran bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı. Gantz, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

AFP, Reuters/SSB, JD

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