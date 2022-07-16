ABD İran'a karşı Suudi Arabistan'ın yanında

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, İran tehdidine karşı Riyad'ı desteklediklerini belirtti. Biden Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak da uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ziyaretindeönce Kral Selman bin Abdülaziz, sonra da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Cuma günü görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Açıklamada ABD'nin, İran'ın yükselen tehdidine karşı Suudi Arabistan'ın meşru müdafaasını desteklediği belirtilirken, "Tahran'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışması ve silahlı temsilcileri aracılığıyla terörizme destek vermesi sonlanmalı" ifadeleri kullanıldı. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına da izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, İran tehdidine karşı ABD'nin Ortadoğu'daki partnerleriyle hava savunma sistemi ağlarını geliştirmeye devam edeceği belirtildi.

Biden'ın Cidde ziyareti bağlamında İran ile ilgili beyanlarda bulunan ABD hükümetinin bir temsilcisi de İran'ın balistik füze ve drone teknolojileri konusunda kapsitesini geliştirdiğini ifade etti.

Söz konusu insansız hava araçlarının daha fazla güce ve etki alanına sahip olduğu belirtilirken, bu durumun Körfez ülkeleri için artan oranda büyük bir tehdit anlamına geldiği ve bu tehdide karşı, "Birbirine çok daha bağlı ve entegre hava savunma sistemlerinin" önemine dikkat çekildi.

Cemal Kaşıkçı konusu gündeme geldi

Suudi Arabistan ziyareti, dört yıl önce yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle yoğun eleştirilere neden olan Başkan Joe Biden, ziyareti esnasında söz konusu cinayeti gündeme getirdiğini ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı, gelecekte muhaliflere yönelik olası benzer şiddet eylemlerine karşı uyardığını belirtti. "Kaşıkçı'nın başına gelenler korkunçtu" ifadesini kullananan Biden, benzer bir olayın yaşanması halinde ABD'den gerekli karşılığı fazlasıyla vereceğini ifade etti. Biden ayrıca, Kaşıkçı cinayeti konusunu Prens Selman'a doğrudan sorduğunu, Prens'in ise bu cinayetle hiçbir alakasının olmadığını dile getirdiğini aktardı.

2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesinin ardından ABD istihbaratı, cinayete Prens Muhammed bin Selman'in onay verdiğini iddia etmişti.

Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti ve Prens ile gerçekleştirdiği toplantılar, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından sert bir dille eleştirildi. Cuma günü Twitter hesabından açıklamada bulunan Cengiz, "Bir sonraki kurbanın kanı ellerinizde" dedi.

Biden'ın Ortadoğu ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle temelden değişen küresel siyasi konjonktürün gölgesinde gerçekleşiyor. Uzmanlar, Biden’ın Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmasını istediğini belirtiyor.

Yemen'deki ateşkese destek

Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Cuma günü yapılan ortak açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla sağlanan ateşkesi destekledikleri belirtildi. İki taraf da "Ateşkesi uzatmanın ve ateşkesi kalıcı bir barış anlaşmasına çevirmenin" önemine vurgu yaptı.

Yemen'deki ateşkesin Haziran ayında iki ay daha uzatıldığı açıklanmıştı. Yemen'de, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ile İran bağlantılı Husi grubu arasındaki yedi yıllık savaşta 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, bunların yaklaşık 14 bininin siviller olduğu kaydedildi. ABD ve Suudi Arabistan, uluslararası toplumu Husi isyancılarına karşı barış görüşmelerine dönme konusunda ortak bir tavır almaya davet etti. ABD'li üst düzey bir yetkili, Suudi yönetiminin ateşkesi uzatmak istemesinin "Çok olumlu bir işaret" olduğunu belirtti.

dpa,AFP / AI,ET