ABD İran destekli Irak Hizbullahı'nı vurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Irak Hizbullahı ya da Hizbullah Tugayları olarak bilinen Irak Ketaib Hizbullah Hareketine yönelik misilleme saldırılarında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, ABD'nin Erbil'deki hava üssüne İran destekli milisler tarafından düzenlenen saldırılarda üç ABD askerinin yaralandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in talimatı ile İran destekli milislerin kullandığı üç tesise "gerekli ve ölçülü" hava saldırıları ile karşılık verildiğini belirten Austin, "Bu saldırılar Irak ve Suriye'deki ABD askerlerine yönelik İran destekli milisler tarafından yapılan saldırılara verilen bir yanıttır" dedi.

Öte yandan Austin bölgedeki ABD tesislerine başka saldırıların da olabileceği konusunda uyardı ve gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Hizbullah milislerinin kullandığı üslere düzenlediği hava saldırılarında Irak güvenlik güçlerine göre bir kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıların Hilla kentindeki Haşdi Şabi tesislerini hedef aldığını, burada bir kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Vasıt bölgesindeki ikinci bir hava saldırısında da dört kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD üslerine saldırılarda artış yaşanıyor

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırılardan bu yana ABD'nin Irak ve Suriye'de kullandığı üslere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. ABD ordusu, Ekim ayı ortasından bu yana 100'den fazla bu tür saldırı olduğunu belirtiyor.

Irak'taki saldırılar çoğunlukla İran yanlısı Haşdi Şabi ağına bağlı silahlı gruplardan oluşan bir birlik olan İslami Direniş tarafından üstlenildi. İslami Direniş ABD'nin Hamas'a karşı savaşta İsrail'e verdiği desteği kınıyor.

Irak'ta yaklaşık 2 bin 500, Suriye'de ise 900 ABD askeri görev yapıyor. Bu ülkelerde ABD öncülüğündeki askeri koalisyon radikal İslamcı IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemeye yardımcı olmayı hedefliyor.

dpa,AFP / SSB,ET

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