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Washington'daki ABD Maliye Bakanlığı binası
Washington'daki ABD Maliye Bakanlığı binasıFotoğraf: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher
EkonomiTürkiye

ABD hükümetinin Rusya yaptırımı uyarısında Türkiye detayı

36 dakika önce

ABD hükümeti, şirketleri Rusya bağlantılı yaptırımlara uyulması konusunda dikkatli olmaya davet etti. Yasaklı ürünlerin Rusya'ya yönlendirilmesinde "aktarma noktası" olarak kullanılan ülkeler arasında Türkiye de sayıldı.

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ABD hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırım ve kısıtlamaların aşılması için kullanılan taktikler karşısında dikkatli olma çağrısı yaptı.

ABD Adalet, Ticaret ve Maliye Bakanlıklarının yayımladığı ortak bilgi notunda, yaptırımların delinmesine çalışıldığını gösteren olası ipuçları arasında, paravan şirket kullanımı, takma isimler ve gizlenmiş nakliye bilgileri gibi işaretler olduğu belirtildi.

Bilgi notunda, satışı yasaklı ürünlerin "yasa dışı olarak" Rusya ve Belarus'a yönlendirilmesinde Türkiye, Çin, Ermenistan ve Özbekistan gibi ülkelerin "aktarma noktası" olarak kullanıldığı belirtildi. "Tüm işletmelerin sorumlu şekilde davranıp kontrollere titiz biçimde uymaları gerektiği" ifade edildi.

Bakanlıkların ortak açıklamasında, "aktörler, Rusya bağlantılı yaptırımlar ve ihracat kontrollerinden kaçınmaya çalışmaya devam ediyor" denildi. Bakanlıklar, söz konusu kişilerin bu amaç doğrultusunda üçüncü tarafların aracı olarak kullanılması gibi yöntemlere başvurduğunu belirtti.

ABD ve müttefikleri, Rusya'ya Ukrayna'yı işgalinin ardından çok sayıda yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan Türkiye, Kiev'e silahlı İHA tedarik ederek destek verdi. Ancak Ankara aynı zamanda Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da karşı çıkıyor. Buna karşın Türk hükümeti, uluslararası yaptırımların Türkiye'de etrafından dolaşılmayacağına dair söz verdi.

Uyarı ziyareti

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, geçen ay Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslarda, "Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulunmuştu.

Nelson, Türk işletmeleri ve bankalarının "Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafından kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji aktarımları ile ilgili işlemlerden uzak durmak için ilave önlem almaları" gerektiğini dile getirmişti. Nelson, Türkiye Bankalar Birliği'ndeki konuşmasında, "Yaptırım risklerini azaltmak için, finansal kurumlar olarak hepinize, özellikle istismara müsait sektörler de dâhil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan işlemlerde daha fazla denetim yapma çağrısında bulunuyorum" demişti.

DW,rtr/CÖ,JD

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