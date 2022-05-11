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Souda Körfezindeki askeri havaalanı
Souda Körfezindeki askeri havaalanıFotoğraf: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance
PolitikaYunanistan

ABD Girit'e F-35 ve F-15'ler gönderiyor

10 saat önce

Yunanistan'daki üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz'deki varlığını hızla artıran ABD, Girit Adasındaki Suda üssüne 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağı gönderiyor. Uçaklara 500 personel eşlik edecek.

https://www.dw.com/tr/abd-girite-f-35-ve-f-15ler-g%C3%B6nderiyor/a-61760244

ABD, Yunanistan'daki üsler aracılığıyla Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını hızla güçlendiriyor. Son olarak 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağının Girit Adasındaki Suda Körfezi'nde bulunan üsse gönderileceği açıklandı.

Kathimerini gazetesinin Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD tarafı, savaş uçaklarının konuşlandırılmasına onay için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarına başvurdu. Temmuz ayının ikinci yarısında üsse varması planlanan uçaklara 500 pilot ve teknisyen eşlik edecek. ABD, Akdeniz'deki en büyük askeri üssü olan Suda üzerinden hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'de faaliyet gösterme imkanına sahip.

Suda'ya on milyonlarca dolarlık yatırım

Girit Adasının batısındaki Suda Körfezinde bulunan askeri üs, ABD ile Yunanistan arasında geçen Ekim ayında güncellenenKarşılıklı Savunma ve İş birliği Anlaşması (MDCA) çerçevesinde Amerikan askeri varlığının güçlendirilmesinin öngörüldüğü üsler arasındaydı. ABD son yıllarda Suda'daki üssün modernizasyonu için on milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.

MDCA'nın beş yıl daha uzatılması için iki ülke anlaşmıştı. Yunan meclisinin anlaşmanın uzatılmasına yönelik oylamayı 12 Mayıs'ta yapması planlanıyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in anlaşmanın Pazartesi günü başlayacak ABD temasları öncesinde meclisten geçmesini istediği kamuoyuna yansımıştı. Zaten yürürlükte olan anlaşmanın uzatılması için meclis onayına kesin gözüyle bakılıyor.

dpa/BK,TY

 

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