ABD el koyduğu İran'a ait silahları Ukrayna'ya gönderiyor

İran'ın Yemen'deki Husi milislere gönderdiği ancak ABD ordusu tarafından ele geçirilen silah ve mühimmatlar, Ukrayna'ya hibe ediliyor.

ABD ordusu, geçtiğimiz yıllarda İran'ın Yemen'deki Husi milislere gönderdiği ancak ABD askerleri tarafından ele geçirilen silah ve cephanelerin Ukrayna'ya hibe edildiğini duyurdu.

ABD ordusunun Ortadoğu'dan sorumlu merkez karargahı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Mayıs 2021 ile Şubat 2023 arasında, herhangi bir ülkeye ait olmayan dört gemide ele geçirilen silah ve cephanelerin, İran Devrim Muhafızları tarafından Yemen'deki Husilere gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta Ukrayna'ya bu bağlamda 5 binden fazla makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve tanksavarla birlikte 7,62 kalibrelik 500 binden fazla mühimmat gönderildiği bildirilerek, "Bir tugayı donatmaya yetecek bu silahların, Ukrayna'nın kendini Rus işgaline karşı korumaya yardımcı olacağı" ifade edildi.

Husiler küresel ticareti sekteye uğratıyor

İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husi milisler, kendi ifadeleriyle Gazze Şeridi'nde İsrail'e karşı savaşan Hamas ile dayanışma halinde olmak için, geçen Kasım ayından bu yana Kızıl Deniz'den geçen gemilere saldırılar düzenliyor. Pek çok denizcilik şirketi bu sebepten dolayı, dünya deniz ticaretinin yüzde 12'sinin yapıldığı bu önemli deniz güzergahına gemilerini göndermiyor.

CENTCOM açıklamasında, Tahran'ın silahlı gruplara verdiği desteğin, "uluslararası ve bölgesel güvenliği" tehlikeye attığı vurgulanarak, "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini açığa çıkarmak ve sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" denildi.

ABD ordusu, geçen yıl Ekim ayı başında da, yine İran'dan Yemen'e giden bir gemide el koyduğu, 1,1 milyon 7,62 kalibrelik mühimmatı Ukrayna'ya göndermişti.

2022 yılının Şubat ayında Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırmasıyla başlayan ve bugüne dek aralıksız devam eden savaşta ABD, Kiev'in en önemli askeri destekçisi konumunda bulunuyor. Ancak ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, geçtiğimiz yıldan bu yana Joe Biden hükümeti tarafından Ukrayna'ya yapılması planlanan 60 milyar dolar (yaklaşık 55 milyar euro) değerindeki yardım paketini bloke ediyor.

Washington son olarak, geçen ay Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde askeri teçhizat içeren bir "acil yardım paketi" gönderileceğini ve söz konusu paketin, ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) bütçesinden karşılanabileceğini duyurmuştu.

AFP/ET,JD

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