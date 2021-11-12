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ABD doları

ABD doları, ABD'nin para birimi. İşareti $'dir.

DW Türkçe'nin dolar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Dolar rekor kırdı 10TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor 12.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor 11.11.2021

Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.
Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı 11.11.2021

Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

BM raporu: 45 milyon insan açlık tehdidi altında 08.11.2021

Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.

ARCHIV - 05.06.2013, Türkei, Izmir: Container sind im Hafen von Izmir zu sehen. Am Donnerstag, dem 25.10.2018, reist Wirtschaftsminister Altmaier für zwei Tage nach Ankara - es ist nach einem Besuch von Außenminister Maas in der Türkei Anfang September sowie dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland Ende September 2018 bereits der dritte hohe Kontakt in kurzer Zeit. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İhracatçılar yüksek kur yerine istikrarlı kur istiyor 06.11.2021

Özellikle ithal girdi maliyetleri yüksek olan üreticiler kurdaki oynaklık yüzünden ihracatta problem yaşıyor. İhracatçılar kur yükseldikçe, yurt dışından müşterilerin kendilerinden indirim istediğini söylüyor.
Radargelenkte Mittelstrecken Luft-Luft Rakete AMRAAM AIM-120, Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay 05.11.2021

ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 640 milyon dolar değerinde 280 adet AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füze'nin satışına onay verdi.
Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

İklim Zirvesi'nde 100 milyar dolar kavgası 03.11.2021

Glasgow'daki İklim Zirvesi'nde yoksul ülkeler zenginleri mali yardım taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirdi. Yılda 100 milyar dolarlık iklim yardımı hedefinin ancak 2023'te tutturulabileceği öngörülüyor.

DW Haber - 22.10.2021 22.10.2021

Enflasyona rağmen faiz indirimleri neden hızlandı? | "Dolar dayanmış 10'a, gençliğimiz bitti" | Varlık Barışı ne getirdi, ne götürdü? | Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi kolaylaşacak mı? | "Afgan sığınmacıların iltica başvuruları alınmıyor"
Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Türk Lirası’nın en zorlu sınavı 22.10.2021

TCMB’nin 2 puanlık sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında, Türk Lirası’ndaki değer kaybı durdurulamıyor. Dolar ve Euro’ya karşı tarihinin en düşük seviyesine inen TL’deki gerilemenin devam etmesinden endişe ediliyor.

August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi 21.10.2021

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi. Kararın açıklanmasıyla Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında yine değer kaybetti.
ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 13: A woman poses for a photograph with Turkish Lira currency on August 13, 2018 in Istanbul, Turkey.The lira hit another record low overnight forcing Turkey's Central Bank to act to curb the lira's collapse however the action was not enough to subdue investors fears over the countries financial crisis (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Merkez Bankası faiz için hangi kararı verecek? 20.10.2021

Piyasalar, 21 Ekim Perşembe günü Merkez Bankası’ndan çıkacak faiz kararına kilitlendi. Ekonomi yönetiminden gelen son sinyaller hangi karara işaret ediyor? Hangi karar, piyasayı nasıl etkiler? Erdal Sağlam’ın analizi.
August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı 19.10.2021

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi. Özilhan laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.
Squid Game (Ojingeo Game) ist eine südkoreanische Dramaserie, die von der Produktionsfirma Siren Pictures für Netflix umgesetzt wurde. Die Serie wurde am 17. September 2021 weltweit auf Netflix veröffentlicht.

Squid Game'de en büyük kazanan Netflix 18.10.2021

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran Squid Game dizisinin Netflix'e getirisinin yaklaşık 900 milyon dolar olması bekleniyor. Dizinin şirkete maliyeti 21,4 milyon dolardı.
A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Dolar/TL kuru haftaya 9,27 ile başladı 18.10.2021

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. ABD Doları haftaya 9,27 ile başladı ve sabah saatlerinde 9,29’u gördü.

Dolar nereye koşuyor? | Nevşin Mengü Soruyor 15.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da, Dolar kurundaki artışın nedenini ve hükümetin ekonomi politikalarını, TÜGVA hakkındaki devlet içinde kadrolaşma iddiaları ve yeni "paralel devlet yapılanması" tartışmalarını konuştuk.

August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

TCMB'de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı 14.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Merkez Bankası'nın iki Başkan Yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı. Karar sonrası Dolar yeni bir zirve yaptı.
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