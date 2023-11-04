ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze ile ilgili gelişmelerle ilgili çıktığı bölge turu kapsamında 6 Kasım Pazartesi günü Ankara'da olacak. Gündem Gazze ve İsveç'in NATO üyeliği.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ile alakalı gelişmelerle ilgili çıktığı bölge turu kapsamında 6 Kasım Pazartesi günü Ankara'da olacak.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ve Orta Doğu'da gerginliğin sıcaklığını koruduğu bir dönemde bölge turuna çıkan Blinken'in Ankara'ya gelebileceği geçen hafta gündeme gelmişti.

Türk tarafı Blinken'in geleceğine ilişkin ilk işareti verirken, resmi programında Türkiye'ye yer verilmemesi soru işaretlerine neden olmuş ancak ABD'li yetkililer bu tür seyahat programlarına sonradan başka durakların da eklenmesinin her zaman görülen bir uygulama olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Blinken'in ziyareti kesinleşmiş durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı ile Pazartesi günü Ankara'da görüşmesi planlanıyor.

Bu arada Reuters'a göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da ziyareti doğrulayarak, Ankara'da görüşmelerin yapılacağını duyurdu.

Blinken, ikinci kez çıktığı Orta Doğu turunun İsrail ayağında "Filistinli sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu çatışmanın başka alanlara sıçraması önlenmelidir" derken, bölge ülkelerinin gerilimin tırmanmasını önlemede kritik bir rol oynadığını belirtmişti. Blinken İsrail'in ardından Ürdün'e geçmişti.

Türkiye saldırıların ilk zamanlarında ihtiyatlı bir politika takip ederek taraflara itidal tavsiye ederken, İsrail'in saldırılarında giderek daha çok sivilin hayatını kaybetmesi ve diğer etkenlerle bu çizgisini sertleştirmişti. Son olarak Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişareler için geri çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Şubat ayında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake (ortada) ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Esenboğa Havalimanı'nda görüşmüştü - (20.02.2023 / Ankara) Fotoğraf: Burhan Ozbilici/AFP/Getty Images

Blinken'in Hamas'ın 7 Ekim saldırısının hemen ardından 12 Ekim'de İsrail'i ziyaretinde sarf ettiği, "Buraya sadece bir Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak da geldim" sözleri Türkiye'de yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'in bu sözlerine karşılık 13 Ekim'de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu söylediğin zaman karşındakiler 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin? Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu bu demiyoruz. Karşındakine 'insan' sıfatıyla yaklaşacaksın. Yahu o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun?"

ABD: "Gündemde Gazze ve İsveç'in üyeliği var"

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama ile Blinken'in ziyaret programına Ankara da eklenerek, gündeme ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre Blinken, Ürdün ve Türkiye'de Gazze ve İsrail'deki sivillerin hayatının korunması ve Gazze'ye insani yardımlar konusunu ele alacak. Blinken'ın ayrıca şiddeti durdurmaya, söylemleri sakinleştirmeye, bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanizmaları tartışacağı da belirtilerek, "ABD'nin bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere, Ortadoğu'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulları oluşturmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışma taahhüdünü yeniden teyit edecek" denildi.

Blinken'in Ankara'da bunlara ek olarak Avrupa-Atlantik güvenliğini de konuşacağı belirtilerek, bu kapsamda İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin onayının da masada olacağı bildirildi.

Türkiye ile Macaristan İsveç'in katılım protokolünü parlamentolarından geçirmeyen son iki ülke. Katılım protokolü son olarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderilmişti. Komisyon Başkanı Fuat Oktay "(İsveç'in NATO'ya katılım protokolü) Yurt dışından gelen heyetlere, 'Bizim Dışişleri Komisyonu olarak kendi gündemimiz var. Yeri ve zamanı geldiğinde o konu da gündeme alınacaktır' diyorum" ifadesini kullanmıştı.

DW / GS,ET

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