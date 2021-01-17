 ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken′den Türkiye′ye yeni yaptırım sinyali | DÜNYA | DW | 20.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye'ye yeni yaptırım sinyali

ABD'de Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, "sözde stratejik ortak" olarak tanımladığı Türkiye'ye yeni S-400 yaptırımları uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

Joe Biden ve dışişleri bakanı adayı Antony Blinken

Joe Biden ve dışişleri bakanı adayı Antony Blinken

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Göreve atanabilmesi için Senato onayı gereken Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine "Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla bilfiil uyumlu hâle gelmesi fikri kabul edilemez" dedi. Blinken "Sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz" diye ekledi.

Blinken, "Türkiye, birçok açıdan bir müttefikin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Bu, bizim için çok ama çok ciddi bir sorun. Bu konuda gözümüz açık" ifadesini kullandı.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 14 Aralık'ta Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım getirmişti. Yaptırımlar, ABD Kongresi'nde hem Demoktratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üç üst düzey yetkiliyi hedef alan bu yaptırımlar, CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında uygulanıyor. ABD bu yasayı ilk kez bir NATO müttefikine karşı işletiyor.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'tan Biden yönetimine başarı dileği

ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında halefi Joe Biden'ın adını anmadan yeni Beyaz Saray yönetimine başarı diledi. Trump, destekçilerinin Kongre baskınına ilişkin değerlendirmede de bulundu.  

CIA'in başına William Burns geliyor

ABD'de Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, CIA Başkanlığına deneyimli diplomat William Burns'ü atayacağını açıkladı.  

Biden ilk gününde Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağını kaldıracak

ABD’nin müstakbel başkanı Joe Biden, Çarşamba günü ayağının tozuyla bir düzine kararname imzalayarak Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağını kaldıracak ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na döndürecek.  

Trump bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Görevini çarşamba günü Joe Biden'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump pandemi nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri ile Brezilya'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.  

Benzer içerik

Joe Biden US-Präsident

Biden ilk gününde Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağını kaldıracak 17.01.2021

ABD’nin müstakbel başkanı Joe Biden, Çarşamba günü ayağının tozuyla bir düzine kararname imzalayarak Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağını kaldıracak ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na döndürecek.

Der türkische Aussenminister Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu: ABD isterse normalleşiriz 17.12.2020

ABD'nin S-400 yaptırımlarını eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden yönetimiyle diyaloğa hazır olduklarını yineledi. Yaptırımlara hedef olan SSB Başkanı Demir de "endişe edecek birşey yok" mesajı verdi.

Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses

S-400'lerin Türkiye'ye kazandırdığı ve kaybettirdikleri  15.12.2020

ABD’nin hasımları için öngördüğü CAATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO müttefikine, Türkiye’ye uygulaması ne anlama geliyor, olası sonuçları neler olabilir? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Darfur bölgesinde hafta sonunda şiddet tırmandı (Foto: Arşiv)

Sudan'da şiddet: Yüzlerce ölü

Sudan'ın Batı ve Güney Darfur eyaletlerinde cumartesi gününden beri Arap ve Afrikalı etnik gruplar arasında yaşanan şiddet olayları sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  