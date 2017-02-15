 ABD: Bu geri çekilme değil, yeniden konumlanma | DÜNYA | DW | 30.03.2022

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DÜNYA

ABD: Bu geri çekilme değil, yeniden konumlanma

Rusya'nın Kiev yakınlarında askeri faaliyetlerini azaltacağını açıklamasına Ukrayna ve ABD ihtiyatlı yaklaştı. Bunun bir geri çekilme değil, "yeniden konumlanma" olabileceği vurgulandı.

İstanbul’da Ukrayna ve Rusya arasında Salı günü gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya’nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv kenti yakınlarındaki Rus askeri faaliyetlerinin "radikal düzeyde" azaltılmasına karar verildiğini duyurmasına Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ihtiyatlı yaklaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerden gelen sinyallerin "Rus mermilerinin patlama seslerini boğmadığını" söyledi. ABD Savunma Bakanlığı ise, Rusya’nın bu beyanını “taktiksel bir manevra” olarak değerlendirdi ve ülkenin diğer kesimlerinde yapılabilecek yeni askeri operasyonlara karşı uyardı.

"Düşman hala bölgemizde"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı çekilmelerin "büyük ihtimalle birliklerin rotasyonu” olduğuna inandıklarını belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna'yı korumak öncelikli görevimiz, diğer her şey bundan kaynaklanıyor” dedi ve bu nedenle Rusya ile müzakerelerin devam edebileceğini söyledi. Zelenskiy, "düşman hala bizim bölgemizde olmaya devam ediyor” ifadelerini  kullandı. Ukrayna lideri, “Ukrayna şehirleri kuşatılmaya ve bombalanmaya devam ediyor ve Ukrayna askeri güçleri kurtuluşumuzun tek garantisi. Ukraynalılar saf değil” ifadelerini kullandı.

"Bu geri çekilme değil, yeniden konumlanma"

Rusya'nın açıklamalarına ABD de ihtiyatlı yaklaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın açıklamalarına henüz ikna olmadığını belirtti ve “Göreceğiz. Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum” dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, şimdiye kadar Ukrayna’nın başkenti Kiev’den uzaklaşan Rus askerlerinin sayısının oldukça düşük olduğuınu ifade etti ve bunun “geri çekilme” olduğuna inanmaya istekli olmadıklarını belirtti. Askerlerin Ukrayna’nın başka bölgelerinde yeniden konumlanmak için geri çekilebileceğinin mümkün olduğunu belirten Kirby, “Bunun geri çekilme değil, yeniden konumlanma oduğunu düşünüyoruz, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde gerçekleşebilecek saldırıları beklemeye hazırlıklı olmalıyız” dedi. Kirby, Rusya’nın Kiev’i uzaktan füzelerle vurmaya devam edebileceğini söyledi ve "Kiev'deki tehdit sona ermedi” dedi. İngiltere’deki askeri uzmanlar ise Rusya’nın askeri gücünü ülkenin kuzeyinden güney doğusuna kaydırmasının “çok muhtemel” olduğunu belirtti.

İstanbul’da dün gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya’dan olumlu mesajlar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Rus hükümetinin güven tesis etmek ve müzakerelere devam etmek istediğini açıkladı.

dpa, AP/AI,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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