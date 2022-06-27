ABD: Biden NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşebilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan, Biden'ın NATO zirvesinde üyelik kriziyle ilgili olarak Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Krize ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de açıklamada bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde yaşanan krizin aşılmasında önemli bir rol oynayabileceği düşünülen olası Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili olarak ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la "pekâlâ görüşebileceğini" söyledi.

Almanya'daki G7 zirvesinde gazetecilere açıklamada bulunan Sullivan, Biden'ın konuyla ilgili yürütülen yoğun diplomasi trafiğini "çok yakından" izlediğini ifade etti.

NATO zirvesinde tüm sorunların çözüleceği gibi bir iddida bulunamayacağını söyleyen Sullivan, amaçlarının, "Türkiye açısından bazı endişeler sürse de mümkün olduğunca çok sayıda sorunu çözmeye çalışmak ve böylece İsveç'le Finlandiya'nın üyelik sürecini hızlandırmak" olduğunu belirtti.

Birçok uzman, yaşanan sorun Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında olsa daBiden'ın çözüm sürecine daha doğrudan müdahil olması hâlinde krizin aşılmasının kolaylaşacağı görüşünde. Bu dahlin Erdoğan ile Biden arasındaki bir ikili görüşme şeklinde olabileceği yorumları yapılıyordu. Biden ve Erdoğan son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Stoltenberg'den Türkiye'nin endişelerine vurgu

Yaşanan krizle ilgili açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise bu konuda yarın Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek zirve öncesinde Brüksel'deki NATO karargâhında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Finlandiya) Cumhurbaşkanı (Sauli) Niinisto ve (İsveç Başbakanı Magdalena) Andersson'un yarın Madrid'de görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "ilerleme kaydetmeyi amaçladıklarını" söyleyen Stoltenberg, "Bu iki ülkenin bir an önce ittifaka katılabilmelerini sağlamak için üyelik başvurusu yaptıkları andan itibaren sıkı şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda müttefiklerimizin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Ki bu olayda endişelerini dile getiren müttefikimiz Türkiye'ydi" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi şu konuda temin edebilirim ki ilerleme sağlamak için etkin şekilde çalışıyoruz. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvuruları tarihi nitelikte" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için başvuruda bulundu. NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye, bu yaklaşımına gerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu gösteriyor. Ankara ayrıca bu iki ülkenin Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili.

DW,rtr/CÖ,JD