 ABD Başkanı Trump′tan Türkiye′ye tehdit | DÜNYA | DW | 14.01.2019

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DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Suriye'deki Kürtleri vurması halinde ekonomik açıdan "harap" olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise ABD'nin stratejik ortaklığa itibar etmesini beklediğini söyledi.

Donald Trump (Getty Images/C. Somodevilla)

ABD'nin Suriye'den askerlerinin geri çekilmesi hakkında Ankara ve Washington arasındaki gerginlik ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yeni bir boyuta taşında.

ABD Başkanı Trump Pazar gecesi Twitter'da yaptığı açıklamalarda "Suriye'den son derece gecikmiş geri çekilmeye başlarken IŞİD'den geride kalanları pek çok taraftan vurmaya devam ediyoruz. Tekrar biraraya gelmesi halinde yakındaki bir üsten tekrar saldırırız. Türkiye Kürtleri vuracak olursa ekonomik açıdan harap olur" dedi.

Trump bölgede yaklaşık 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulacağını söyledi. Trump Kürtlerden de Türkiye, Rusya ve İran'ı provoke etmemelerini istedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise yine Twitter'da Trump'a yanıt olarak "Suriyeli Kürtleri ABD'nin terörist listesindeki PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG ile aynı görmek ölümcül bir hatadır. Türkiye teröristlerle savaşır, Kürtlerle değil..." dedi 

Kalın Trump'a cevaben yazdığı ikinci bir Twitter mesajında ise "Türkiye ABD'den stratejik ortaklığımıza itibar etmesini ve teröristlerin propagandasının gölgesinde kalmamasını istemektedir" dedi.

Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, IŞİD'e karşı mücadelede Washington'a destek olan Suriye Demokratik Güçleri içindeki YPG'yi terör örgütü olarak görüyor ve sınırında bu grubun konuşlanmasına karşı çıkıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bazı bölgelere operasyon hazırlığı yapıyor. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görülen YPG, uzun süre ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki en büyük ortaklarından biriydi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suriyeli Kürtlerin olası bir Türkiye operasyonuna yönelik endişelerini artırmıştı.

Reuters, AP,dpa/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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