ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'dan çekilme kararını savundu

ABD Başkanı Joe Biden ABD askerlerinin 20 yıllık askeri müdahelenin ardından Afganistan'dan çekilmesi kararını savundu. Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, "Bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi. Geçen haftalarda yapılan vatandaşların tahliye işlemini "olağanüstü başarılı" olarak nitelendiren Biden, 120 binden fazla insanın ülkeden çıkarıldığını belirtti. Biden, "Hiçbir ulus tarihte buna benzer bir iş yapmamıştır"dedi.

Askerlerin 31 Ağustos tarihine kadar çekilmesi yönündeki kararını da savunan ABD Başkanı, "Bu sonsuz savaşı uzatmayı, bu sonsuz çekilmeyi uzatmak istemedim" dedi.

Karşısındaki iki seçeneği "selefi Donald Trump döneminde Taliban'la kararlaştırılan askerlerin çekilmesi karanını uygulamak ya da İslamcılarla çatışmaları tırmandırmak" olarak açıklayan Biden, ikinci seçenekte ülkeye 10 binlerce askeri göndererek "Amerikan tarihinin en uzun savaşını üçüncü on yılda da" sürdürmek zorunda kalacağını belirtti.

Amerikalılara savaşı sona erdirme sözünü verdiğini hatırlatan Biden, "Afganistan'daki savaş şimdi sona erdi" dedi.

Biden'den IŞİD-K'ya: Sizinle işimiz bitmedi

ABD'nin çekilmesinin ardından IŞİD-Horasan'ın üzerine gideceği sözünü veren Biden, Kabil Havalimanı saldırısını IŞİD-K'nın üstlendiğini hatırlatarak, "Sizinle işimiz bitmedi" dedi. IŞİD-K'nın gecen hafta havalimanında düzenlediği bombalı saldırılarda 13'ü ABD askeri 180'den fazla insan yaşamını yitirmişti.

Afganistan'da kalan ABD'linin sayısının 100 ile 200 civarında olduğunu söyleyen Biden kalanların çoğunun çifte vatandaş olduğunu ve Afganistan'la uzun süreli bağının bulunduğunu ifade etti. Biden, "Eğer isterlerse bütün Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Guterres'ten uyarı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta yaptığı açıklamada Afganistan'da insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Guterres "Afganistan halkının yarısı, 18 milyon insan hayatta kalabilmek için insani yardımlara muhaç" dedi. Guterres bütün üye ülkeleri "Afganistan'daki insanların en karanlık ihtiyaç anlarında" harekete geçmeye çağırdı.

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'da başlattığı askeri müdahale 31 Ağustos itibarıyla sona erdi. ABD Ordusu tahliye işlemi sırasında 6 bini ABD'li toplam 79 bin sivilin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD ve müttefiklerinin tahliye ettiği vatandaşların sayısı 123 binden fazla.

AFP, dpa / HT,JD

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