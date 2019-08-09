ABD askeri heyeti Şanlıurfa’da

Türkiye ile ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” tesis edilmesi mutabakatı uyarınca kurulmasını öngördükleri Müşterek Harekat Merkezi’nin ön hazırlıklarının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölgenin” Müşterek Harekat Merkezi için ön hazırlıklar kapsamında ABD’den 6 kişilik bir heyetin Şanlıurfa’ya geldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada ayrıca “harekat merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır” denildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Milli Savunma Bakanlığı’nın bu açıklaması öncesinde yayımladığı haberde, Müşterek Harekat Merkezi’nde görev alacak 90 askerden oluşan ilk ABD birliğinin Şanlıurfa’ya ulaştığı bilgisine yer vermişti. Haberde, “Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı” ifadeleri yer aldı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Akar: “Beklemeye tahammülümüz yok”

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün TRT Haber’de ABD ile Suriye’nin kuzeyine yönelik işbirliği hakkında soruları yanıtladı. Müşterek Harekat Merkezi’nin kısa bir süre içerisinde faaliyete geçmesini öngördüklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölgenin” derinliğine ilişkin de, “her ortamda 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektirdiğini ilettik” dedi.

Bakan Akar, ABD ile “müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun” bir işbirliği arzu ettiklerini vurgulamakla birlikte, “ama diğer taraftan da ister ‘B’ ister ‘C planı’ deyin, eğer yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır” diye konuştu.

Hulusi Akar, ABD ile ayrıntılarını paylaşamayacağını söylediği somut hedefler ve bir takvim üzerinde mutabık kaldıklarını anlatarak şunları kaydetti: “Bunlara uyulduğu sürece birlikteliğimiz, beraberliğimiz iş birliğimiz memnuniyetle devam edecektir. Eğer bunlarda uyumsuzluk olduğu takdirde beklemeye tahammülümüzün olmadığını kendilerine tekrar tekrar söyledik. Eğer böyle bir şey olmazsa o zaman tek başına hareket etme inisiyatifimizi kullanma hakkımızın doğacağını, bu konuda da hiçbir tereddütümüzün olmadığını dile getirmiş bulunuyoruz.”

Çavuşoğlu: “Fırat’ın doğusunu temizleyeceğiz”

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki YPG ve PKK unsurlarına karşı harekete geçmekte kararlı olduğunu vurguladı. AKP Antalya İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma töreninde konuşan Çavuşoğlu, “Nasıl Afrin’den temizlendiyse, nasıl Cerablus’tan DEAŞ’lılar temizlendiyse, Fırat’ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur” dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca “ABD’nin daha önce Menbiç’te olduğu gibi Türkiye’yi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceklerini” de sözlerine ekledi.

DHA, DW/ET,DA,BK,JD

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