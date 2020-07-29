ABD Almanya'dan 11 bin 900 asker çekecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Almanya'da konuşlu bulunan 11 bin 900 Amerikan askerini çekeceklerini açıkladı. Askerlerin 6 bin 400'ü ABD’ye geri dönerken 5 bin 600’ü diğer NATO ülkelerine konuşlandırılacak. Böylece Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısı 36 binden 24 bine düşmüş olacak.

ABD, Almanya'dan çektiği askerlerle Avrupa'daki diğer karargahları ile Belçika ve İtalya'daki NATO karargahlarını güçlendirecek. ABD Savunma Bakanı Esper, Stryker birliklerinin rotasyonel olarak Karadeniz bölgesine konuşlandırılacağını, bir uçak filosunun yine Karadeniz bölgesinde görev yapmak üzere İtalya'ya kaydırılacağını açıkladı. Esper ABD ordusu bünyesinde yeni oluşturulan V Birlikleri karargahını da Varşova ile savunma işbirliği anlaşmasının imzalanması halinde Polonya'ya kaydırmayı planladıklarını belirtti.

ABD Avrupa Komutanlığı'na (EUCOM) komuta eden General Tod Wolters basın toplantısında Stuttgart'ta bulunan EUCOM'un Belçika'nın Mons kentine taşınacağını söyledi. ABD Avrupa Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın (SOCEUR) da Mons'a kaydırılacağı öğrenilirken yine Stuttgart'ta bulunan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) da Stuttgart'tan ismi henüz açıklanmayan başka bir kente taşınacak.

Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (SWR) haberine göre çekilmeden Bavyera eyaletindeki Vilseck, Grafenwöhr ve Wildflecken'deki askerler ile ABD Hava Kuvvetleri'nin Spangdahlem'de bulunan askerler etkilenecek.

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Amerikan askerleri

Stratejik ve operasyonel esneklik vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Almanya'da konuşlu olan asker sayısını düşürme talimatı vermiş ve buna gerekçe olarak, Almanya'nın savunma harcamalarının hala çok düşük olduğunu öne sürmüştü. Washington söz konusu karar öncesinde Berlin ile de istişarede bulunmamıştı.

Trump ayrıca savunma harcamalarının artırılması için Almanya'ya uzun süre baskı yapmış, ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de geçen Ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceğini dile getirmişti.

Savunma Bakanı Esper ise bugünkü basın toplantısında Washington’un kararını Almanya’nın askeri harcamaları konusunda "ihmalci" olmasından ziyade "stratejik ve operasyonel esnekliği artırmak" ile gerekçelendirdi. ABD'nin kararının beş önceliğe göre alındığını belirten Esper "Rusya'yı caydırmak, NATO'yu güçlendirmek, müttefiklere güvence vermek, ABD'nin stratejik esnekliğini ve ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) operasyonel esnekliğini artırmak, ordu personelini ve ailelerini gözetmek" olarak sıraladı.

ABD'nin Almanya'da 24 bin askerini bıraktığını ve bunun "yine de çok" olduğunu belirten Esper Almanya'da konuşlu asker sayısının Avrupa’daki herhangi bir başka ülkeden de fazla olduğunu söyledi. Esper ABD'nin güçlerini "Almanya'dan yani Avrupa’nın merkezinden doğu sınırına, yani en yeni müttefiklerin olduğu" Karadeniz bölgesine, ek birliklerle Polonya'ya ve Baltık ülkelerine kaydırdığını belirtti.

"Açık olalım. Almanya Avrupa’daki en zengin ülkedir. Almanya savunması için daha fazla harcama yapabilir ve yapmalıdır“ diyen Esper Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sini NATO harcamalarına ayırma hedefini tutturması gerektiğini de söyledi.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe