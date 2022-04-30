ABD Almanya’da Ukraynalı askerleri eğitiyor

Florida Ulusal Muhafız Birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından önce de Ukrayna'da konuşlandırılmış ve orada Ukrayna askerlerine eğitim vermeye başlamıştı. ABD, Ukrayna’ya en fazla askeri destek veren ülkelerin başında geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin haber ajansı Şinhua’ya verdiği mülakatta, Rusya'nın resmi söylemleriyle "Ukrayna'ya yönelik özel operasyonunu", Batı'nın silah yardımı ve siyasi kararlarıyla engellemekle suçladı. El Arabiya’daki söyleşinde de Lavrov, kendilerinin Ukrayna’ya Batı’dan silah sevkiyatı yapılan rotaları bildiklerini söyledi ve söz konusu silahların Ukrayna’ya ulaşmasından sonra hedef alınarak vurulacaklarını belirterek yok etmekle tehdit etti.
Lavrov, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'dan Rusya'ya götürülen insan sayısını da 1 milyon 20 bin olarak açıkladı. Lavrov'a göre bu kişiler "güvenliklerinin sağlanması amacıyla" kendilerine saldırı başlatan Rusya topraklarına götürüldü.
NATO ile savaşta değiliz
Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin NATO ile savaş halinde olmadığını da söyledi ve ülkesinin nükleer silah tehdinde de bulunmadığını, Batılı medyanın durumu abarttığını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonunda, nükleer silahlarının alarm durumuna geçirilmesi emrini vermiş, bu da nükleer savaş tehdidi olarak yorumlanmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştaki sivil can kayıplarını 2 bin 899 olarak açıkladı. Resmi rakam bu olsa da gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Mützenich diplomatik inisiyatif talep ediyor
Almanya’daki koalisyonun büyük ortağı, Başbakan Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Parti’nin ağır toplarından, Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Rusya'yı destekleyen ülkelerle diplomatik görüşmeler yapılmasını talep etti. Mützenich, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle kınanmasına yönelik oylamayı da hatırlattı ve orada bunu reddeden veya çekimser kalan ülkelere atfen de Moskova'nın stratejik partnerleri ile görüşülmesi gerektiğini savundu. Mützenich, bu ülkelerin Putin'e sırtını çevirmesinin önemli olacağına da vurgu yaparak Putin’in uluslararası toplumda izole edilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal Demokrat Partili Mützenich, Moskova'nın uluslararası izolasyonunun da söz konusu ülkelerle yapılacak görüşmerle sağlanabileceği görüşünü savundu.
BM Genel Kurulu’nda Mart ayı başında yapılan Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle kınanmasına ilişkin tarihi oylamada 141 kabule karşın 5 ret oyu verilmiş, 35 ülkenin çekimser kalması da endişe yaratmıştı.