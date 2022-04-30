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Pentagon Sözcüsü Kirby, Florida Ulusal Muhafız Birliği'nin Almanya’da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Kirby, Florida Ulusal Muhafız Birliği'nin Almanya’da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladığını duyurdu.Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

ABD Almanya’da Ukraynalı askerleri eğitiyor

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Florida Ulusal Muhafız Birliği’nin Almanya’da Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini açıkladı. Lavrov ise savaşın uzamasından Batı'yı sorumlu tuttu.

https://www.dw.com/tr/abd-almanyada-ukraynal%C4%B1-askerleri-e%C4%9Fitiyor/a-61644588

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Florida Ulusal Muhafız Birliği uzmanlarının Almanya’da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladığını duyurdu. Kirby, eğitimi verilen alanların, Ukrayna’ya, Rusya’ya karşı kendini savunması amacıyla verilen alanlar olan obüs, topçu ve radar sistemlerini kapsadığını aktardı.

Florida Ulusal Muhafız Birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından önce de Ukrayna'da konuşlandırılmış ve orada Ukrayna askerlerine eğitim vermeye başlamıştı. ABD, Ukrayna’ya en fazla askeri destek veren ülkelerin başında geliyor.

ABD’nin inisiyatifiyle Almanya’daki ABD üssü Ramstein'da geçen hafta düzenlenen ve yaklaşık 40 ülkenin katıldığı Ukrayna zirvesinde, Almanya da Ukrayna’ya ağır silahlar verme konusunda uzun süredir devam eden temkinli tutumunu sonlandırmış, ağır silahlar verme konusunda yeşil ışık yakmıştı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de Almanya’nın Ukraynalı askerleri Almanya topraklarında topçu sistemleri konusunda eğiteceğini açıkladı.

Almanya'daki ABD askeri üssü Ramstein
Almanya'daki ABD askeri üssü RamsteinFotoğraf: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

Lavrov yine NATO’yu suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin haber ajansı Şinhua’ya verdiği mülakatta, Rusya'nın resmi söylemleriyle "Ukrayna'ya yönelik özel operasyonunu", Batı'nın silah yardımı ve siyasi kararlarıyla engellemekle suçladı. El Arabiya’daki söyleşinde de Lavrov, kendilerinin Ukrayna’ya Batı’dan silah sevkiyatı yapılan rotaları bildiklerini söyledi ve söz konusu silahların Ukrayna’ya ulaşmasından sonra hedef alınarak vurulacaklarını belirterek yok etmekle tehdit etti.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, Moskova ile Kiev arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerin ağır ilerlediğini, zira Batı’nın kullandığı askeri dil ve kışkırtıcı adımlar ile bunun engellendiğini ileri sürdü.

Lavrov, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'dan Rusya'ya götürülen insan sayısını da 1 milyon 20 bin olarak açıkladı. Lavrov'a göre bu kişiler "güvenliklerinin sağlanması amacıyla" kendilerine saldırı başlatan Rusya topraklarına götürüldü.

NATO ile savaşta değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin NATO ile savaş halinde olmadığını da söyledi ve ülkesinin nükleer silah tehdinde de bulunmadığını, Batılı medyanın durumu abarttığını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonunda, nükleer silahlarının alarm durumuna geçirilmesi emrini vermiş, bu da nükleer savaş tehdidi olarak yorumlanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştaki sivil can kayıplarını 2 bin 899 olarak açıkladı. Resmi rakam bu olsa da gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı LavrovFotoğraf: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

Mützenich diplomatik inisiyatif talep ediyor

Almanya’daki koalisyonun büyük ortağı, Başbakan Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Parti’nin ağır toplarından, Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Rusya'yı destekleyen ülkelerle diplomatik görüşmeler yapılmasını talep etti. Mützenich, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle kınanmasına yönelik oylamayı da hatırlattı ve orada bunu reddeden veya çekimser kalan ülkelere atfen de Moskova'nın stratejik partnerleri ile görüşülmesi gerektiğini savundu. Mützenich, bu ülkelerin Putin'e sırtını çevirmesinin önemli olacağına da vurgu yaparak Putin’in uluslararası toplumda izole edilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal Demokrat Partili Mützenich, Moskova'nın uluslararası izolasyonunun da söz konusu ülkelerle yapılacak görüşmerle sağlanabileceği görüşünü savundu.

BM Genel Kurulu’nda Mart ayı başında yapılan Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle kınanmasına ilişkin tarihi oylamada 141 kabule karşın 5 ret oyu verilmiş, 35 ülkenin çekimser kalması da endişe yaratmıştı.

AFP,dpa/ETO,SSB

 

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