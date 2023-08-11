Abdülhamid Han sondaja başlıyor

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağı belirtildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açıklamasında, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han yedinci nesil teknolojisine sahip dünyadaki beş sondaj gemisinden biri. 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 52 bin groston ağırlığında olan dokuz katlı geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj kabiliyeti olduğu belirtiliyor.

Atina'dan açıklama: Endişeli değiliz

Geminin sondaja başlayacağına ilişkin haberler, Yunan basınında da geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi, gemi Türkiye'nin yetki alanında faaliyet göstereceği için Atina'nın endişeli olmadığını ve söz konusu faaliyetlerin Türk-Yunan yakınlaşmasını etkilemesinin beklenmediğini yazdı.

DW/SÖ,BÖ

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