  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaTürkiye

Abdülhamid Han sondaja başlıyor

26 dakika önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu. Atina, geminin faaliyetlerinden endişeli değil.

https://p.dw.com/p/4V33E
Yedinci nesil teknolojisine sahip dünyadaki beş sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han sondaja başlıyor. Fotoğraf: Serkan Avci/AA/picture alliance

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağı belirtildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açıklamasında, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han yedinci nesil teknolojisine sahip dünyadaki beş sondaj gemisinden biri. 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 52 bin groston ağırlığında olan dokuz katlı geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj kabiliyeti olduğu belirtiliyor.

Atina'dan açıklama: Endişeli değiliz

Geminin sondaja başlayacağına ilişkin haberler, Yunan basınında da geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi, gemi Türkiye'nin yetki alanında faaliyet göstereceği için Atina'nın endişeli olmadığını ve söz konusu faaliyetlerin Türk-Yunan yakınlaşmasını etkilemesinin beklenmediğini yazdı.

DW/SÖ,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Midilli'ye ulaşan bir sığınmacı botu - (23.02.2016)

Ege'den düzensiz sığınmacı geçişinde artış Atina'yı endişelendirdi

Ege'den düzensiz sığınmacı geçişinde artış Atina'yı endişelendirdi

Yunanistan'ın Sisam, Sakız ve Midilli adalarına son birkaç günde 100'den fazla sığınmacının geçmesi Atina'da endişe yarattı.
Göç3 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İngiltere Türkiye'yle düzensiz göçü nasıl engelleyecek?

Göç3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Inflation Wirtschaft Symbolbild Lira

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Ekonomi9 saat önce
Soma'da madenci anıtı

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Ekonomi20 saat önce
Karadeniz Tahıl Koridoru'na son kayıtlı gemi TQ Samsun, üç hafta önce Odessa Limanı'ndan ayrılmıştı

Ankara Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını sağlayabilecek mi?

Ankara Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını sağlayabilecek mi?

Politika23 saat önce
Öko-Aktivisten marschieren in der Stadt

Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Toplum10 Ağustos 2023
İzmir Karaburun'daki rüzgar türbinleri

Türkiye karbon nötr hedefini nasıl tutturabilir?

Türkiye karbon nötr hedefini nasıl tutturabilir?

Doğa ve Çevre10 Ağustos 2023
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde sadece dört blok ayakta kaldı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Hukuk ve Adalet9 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön