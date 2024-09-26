Abbas'tan Filistin'de "tam egemenlik" talebi

Filistin lideri Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail ve ABD'ye sert eleştiriler yöneltti, Gazze dahil tüm Filistin topraklarında tam egemenlik talep etti.

Ramallah merkezli Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşından bu yana ilk kez dünya liderlerine hitap etti, "soykırım" diye nitelendirdiği savaşta İsrail'in yanı sıra ABD'ye de ağır eleştirilerde bulundu.

Konuşmasına "Terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz" sözleriyle başlayan Abbas, "Filistin vatanımızdır. Babalarımızın, dedelerimizin vatanıdır ve bizim kalacaktır. Terk edecek biri varsa o da işgalci gaspçılardır" dedi.

"Tam egemenlik" talebi

Savaş sonrası vizyonunu "Gazze'ye yardımların ulaştırılması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesi" olarak açıklayan Abbas, Filistin Özerk Yönetiminin Gazze Şeridi'nde ve Refah dahil tüm sınır noktalarında tam egemenlik haklarına sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

Batı Şeria ve Gazze'de akan kanı durdurmak için başta ABD olmak üzere uluslararası toplumu İsrail'e silah sevkiyatını durdurmaya çağıran Abbas, Washington'ın politikalarını eleştirdi.

"Halkımıza olanlardan tüm dünya sorumludur"

Gazze'de giderek artan ve son rakamlara göre 41 bin 534'e yükselen ölümlere rağmen ABD'nin İsrail'e diplomatik himaye ve silah sağlamaya devam ettiğini belirten Abbas, "Bu suçu durdurun. Şimdi durdurun. Çocukları ve kadınları öldürmeye son verin. Soykırımı durdurun. İsrail'e silah göndermeyi durdurun. Bu delilik devam edemez. Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza olanlardan tüm dünya sorumludur" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına düzenlediği saldırının ardından başlayan İsrail operasyonlarında Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon kişilik nüfusun büyük bölümü evlerini terk etmek zorunda kaldı. Batı Şeria'da da İsrail operasyonları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 680'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD'ye veto eleştirisi

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarma çabalarını veto hakkını kullanarak tek başına bloke ettiğini hatırlatan Abbas, "ABD tek başına ayağa kalkıp 'Hayır savaş devam edecek' dedi. Bunu veto kullanarak yaptı. İsrail'i, masum sivilleri, çocuk ve kadınları öldürmek için kullandığı ölümcül silahlarla donattı. Bu da İsrail'i saldırganlığını sürdürmeye teşvik etti" dedi.

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen tahrip edildiğini, "yaşanamayacak hale geldiğini" belirten Abbas, İsrail'in BM'de yer almayı hak etmediğini savundu.

Gözler Netanyahu'nun ziyaretinde

Abbas'ın konuşmasından kısa süre önce New York'a varan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise BM Genel Kuruluna yarın seslenecek. Netanyahu'nun ziyaretinin yoğun protestolara sahne olması bekleniyor.

ABD, geçen aylarda Gazze savaşı nedeniyle İsrail'i protesto gösterilerine sahne olmuş, New York dahil olmak üzere ülke çapında çok sayıda üniversitede eylemler düzenlenmişti. Protesto gösterilerinin merkezi konumundaki Columbia Üniversitesi, BM binasının yaklaşık 70 blok ötesinde bulunuyor.

rtr,AP,AFP/BK,SÖ