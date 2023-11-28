ABB: Gökçek Dikmen'deki evden tahliye edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan Ankara'nın Dikmen semtindeki konutları kanuna aykırı biçimde satın almasına ilişkin davada kararın çıktığını duyurdu. Belediye, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açtığı davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Gökçek aleyhine karar verdiğini bildirdi. ABB'den yapılan açılamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların ABB adına tesciline karar verdi. Böylece 2018 yılında 7,9 milyon liraya satılan dört adet dubleks konut tekrar ABB'nin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen’deki evden tahliye edilecek" denildi.

Açıklamada Gökçek'in 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladığı belirtilerek, "Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada 2018 yılında 7 milyon 900 bin liraya satılan dört adet dubleks konutun tekrar ABB'nin olduğu, Gökçek'in Dikmen'deki evden tahliye edileceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, "konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği" savunuldu. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Anka/ HT,EC

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